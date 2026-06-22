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22.06.2026 16:40

Το ΗΠΑ- Αυστραλία έφαγε «σκόνη» τηλεθέασης από το «Σόι σου» την Παρασκευή (19/6)

22.06.2026 16:40
tileorasi

Το κλίμα πολιτικής πόλωσης στους Ζουζουνέλ που αναπτύχθηκε στο «Σόι σου» της Παρασκευής επικράτησε στις τηλεπροτιμήσεις ακόμα και από το μουντιαλικό ΗΠΑ- Αυστραλία.

Η χαλαρότητα στη στάση των τηλεθεατών απέναντι στην τηλεόραση καταγράφηκε στις επιδόσεις των εκπομπών της ημέρας, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, καθώς από την τέταρτη θέση και κάτω, ο δείκτης κινήθηκε κάτω του 5%, ενώ τέσσερις εκπομπές εμφάνισαν τηλεθέαση μικρότερη του 4%. Σε άλλη στιγμή, προηγουμένως, επίδοση ακόμα και 3,9% δεν θα αποτελούσε «εισιτήριο» για την 10άδα.

Ακόμα και έτσι στο Top 10 της μέρας ήταν οι εκπομπές που με τις μεταδόσεις τους μαζεύουν κόσμο. στη δεκάδα των δημοφιλέστερων εκπομπών της ημέρας ο δεύτερο και το τρίτο πρόγραμμα στις προτιμήσεις τους κατάφερε.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 17:30
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