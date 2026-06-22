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22.06.2026 18:10

Open: Οι βομβαρδισμοί του ’99 στη Σερβία και η τραγωδία στο Νόβι Σαντ στο ντοκιμαντέρ «Η φωτιά καίει ακόμα» της Μαρίας Καρχιλάκη

22.06.2026 18:10
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Συμπληρώθηκαν 27 χρόνια από την κόλαση των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ (24 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου 1999) στη Σερβία. Η Μαρία Καρχιλάκη ετοίμασε το κοινωνικοπολιτικό ντοκιμαντέρ «Σερβία: Η φωτιά καίει ακόμα» (23.00 Open) για την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα. Τότε ήταν πολεμική ανταποκρίτρια του Mega και κάλυπτε τα τραγικά γεγονότα.

Τώρα επέστρεψε και κατέγραψε το «εκρηκτικό» παρόν της χώρας η οποία συγκλονίζεται από τα δικά της «Τέμπη». Μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την τραγωδία του πολέμου, αλλά και σημερινών νέων που διαδηλώνουν καθημερινά ζητώντας Δικαιοσύνη. Διότι ξέρουν -λένε- ότι κάτω από το μοιραίο σκέπαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, που σκότωσε 16 ανθρώπους, θα μπορούσε να βρίσκεται ο δικός τους αδελφός, ο δικός τους φίλος.

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