«Σκούπα» τηλεθέασης από μεταδόσεις ματς του Μουντιάλ το σαββατοκύριακο (20,21/6)

Από όλα τα προγράμματα του σαββατοκύριακου, η μετάδοση του αγώνα Βέλγιο-Ιράν την Κυριακή είχε την υψηλότερη επίδοση, σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Ωστόσο, το Σάββατο την υψηλότερη επίδοση της ημέρας κατάφερε η μουντιαλική αναμέτρηση Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού.

Η, γενικώς, πεσμένη τηλεθέαση δεν επηρέασε τις συνήθειες του κοινού.

Ωστόσο, εκτός από τα ματς του Μουντιάλ έντονη ήταν η εκπροσώπηση δελτίων ειδήσεων.

Την Κυριακή μεταξύ των δημοφιλέστερων ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και την τιμητική τους εξάλλου είχαν οι κλασικές ελληνικές ταινίες. Και τις δύο ημέρες το «Kitchen lab» του Άκη Πετρετζίκη ήταν στο Top 10 της Nielsen.

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