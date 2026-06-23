Πανωλεθρία των ΜΜΕ – Ένας στους τρεις ενημερώνεται από social media και influencers

Νέα πρόκληση έχουν μπροστά τους τα ελληνικά ΜΜΕ – έντυπα και ψηφιακά – με την Ελλάδα να εντάσσεται στην γενικότερα παγκόσμια τάση – πιο έντονη στον Νότο. Ο κόσμος επιλέγει την ενημέρωση του από τις ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, από ότι τις ειδήσεις στα καθιερωμένα ΜΜΕ είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά.

Ένας στους τρεις (35%) έχει – και δηλώνει- ως κύρια πηγή ειδήσεων για την ενημέρωση του τα ΜΚΔ. Καλά, στους καταναλωτές ειδήσεων νεώτερων ηλικιών (18-44 ετών) η αναλογία είναι συγκλονιστική: ένας στους δύο.

Εν τω μεταξύ η χρήση της τηλεόρασης και των εφημερίδων μειώνεται και περιορίζεται κυρίως σε ανθρώπους ηλικίας 55 ετών και πάνω. Με μια έννοια οι ειδήσεις στην Ελλάδα με τον καθιερωμένο τρόπο βρίσκονται σε ηλικιακές συμπληγάδες.

Και το θέμα δεν είναι ότι τα σόσιαλ μίντια αποτελούν ένα, ας πούμε, εναλλακτικό κανάλι για τις ειδήσεις των ΜΜΕ. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο σκληρά, σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται από τα ευρήματα της φετινής έρευνας για την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας «Digital News Report» που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Ινστιτούτο Reuters για τη Μελέτη της Δημοσιογραφίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε το μοντέλο πρόσληψης ειδήσεων σε βάθος 11ετίας (2016- 2026) από τον υπεύθυνο επιμελητή της έκθεσης για την Ελλάδα, τον Αντώνη Καλογερόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτική Επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και μόνιμο ερευνητικό συνεργάτη του Ινστιτούτου.

Το Facebook, αν δεν έχει πέσει στην αντίληψη σας, θεωρείται ξεπερασμένο ΜΚΔ – «γερασμένο» το βρίσκουν οι πολύ νεαρές ηλικίες – στάση που αποτυπώνεται και στην επιλογή ως πηγή ενημέρωσης, σύμφωνα με την έρευνα που επικοινωνεί ο οργανισμός έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις.

Το 2016 το Facebook επέλεγαν επτά στους 10 Έλληνες ως πηγή ειδήσεων (68% του πληθυσμού). Σήμερα ενημερώνονται από αυτό μόλις τέσσερις (44%). Αν κοιτάξουμε και στους νέους (18 εως 24 ετών) από σχεδόν καθολική προτίμηση για ενημέρωση (75%) το 2016 έχει περιοριστεί σε 2 στους δέκα νέους (22%).

«Σήμερα» κάνουν θραύση – ιδίως στους νέους – το Instagram (41%), το Tik Tok (35%) και το YouTube (31%).

Την ίδια στιγμή χρήστες του ιντερνετ σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 32% και 52%, δήλωναν (το 2023) ότι δίνουν προσοχή σε ειδήσεις από προσωπικότητες των σόσιαλ μίντια, με το ποσοστό να διαμορφώνεται ανάλογα με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αρχιτεκτονική των Μέσων που έχουν δει τη μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση τα τελευταία χρόνια δεν ευνοεί την προβολή των ειδησεογραφικών οργανισμών και των δημοσιογράφων, των οποίων η παρουσία μειώνεται σταθερά στα ΜΚΔ, σημειώνει στη μελέτη του ο δρ. Καλογερόπουλος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση πως «τα ελληνικά ενημερωτικά μέσα αντικατοπτρίζουν το συρρικνωμένο κοινό τους: απαρτίζονται σε μεγάλο βαθμό από άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας και έντονα πολιτικοποιημένους δημοσιογράφους, με περιορισμένη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα κοινά που απομακρύνονται από την ενημέρωση». Επίσης φαίνεται ότι παίζει ρόλο «ηπεποίθηση του κοινού ότι τα Μέσα δεν λειτουργούν αυτόνομα και δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους». Αυτό κατά την έρευνα «προσθέτει το πρόβλημα του κυνισμού και εντείνει την αποστασιοποίηση από τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση».

Στα αξιοπρόσεκτα της έρευνας κλιμακούμενη παρουσία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ενημέρωση. Ως κυρία πηγή ειδήσεων πρωτοεμφανίζεται στην έρευνα το 2025 με ποσοστό μόλις 6%.

Στην παρούσα αναφορά για την Ελλάδα τα Chatbots TN έχουν διπλασιάσει τη δυναμική τους (12%).

Η έρευνα για την ψηφιακή ενημέρωση (Digital News Report) του Ινστιτούτου Reuters για τη Μελέτη της Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης βασίζεται σε μια σειρά διαδικτυακών δημοσκοπήσεων που διεξάγονται από τη διεθνή εταιρεία ερευνών YouGov σε 48 χώρες.

Η έρευνα χρηματοδοτείται από μια σειρά φορέων. Κύριος χρηματοδότης είναι η Google News Initiative, ενώ συμμετέχουν ως χορηγοί πολλοί άλλοι οργανισμοί, όπως ειδησεογραφικά μέσα (ενδεικτικά, BBC News, Thomson Reuters, Japan Broadcasting Corporation), πανεπιστήμια (Roskilde University, University of Canberra, Universidad de Navarra), συμβουλευτικές εταιρίες επικοινωνίας (Edelman), μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (Code for Africa, Hans-Bredow Institut, Media Industry Research Foundation of Finland) και ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές (Ofcom).

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