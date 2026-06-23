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23.06.2026 20:28

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (22/6)

23.06.2026 20:28
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credit: pixabay

Στην ολοκλήρωση της σεζόν, άρα και στα φινάλε σειρών μυθοπλασίας, οι συνήθειες δεν επηρεάζονται από το ευρύτερο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, παρά το Μουντιάλ, το «Να μ’ αγαπάς» κέρδισε χθες τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας, σύμφωνα με τη Nielsen.

Σχεδόν με ίδια «ένταση» ήταν δεύτερος ο «Άγιος έρωτας», ο οποίος οδεύει στην ολοκλήρωσή του, έπειτα από δύο -επιτυχημένες κατά τεκμήριο- σεζόν.

Το Αργεντινή-Αυστρία, χάρη και στον Μέσι, ήταν τρίτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα, και ακλόνητο στην τέταρτη βαθμίδα ήταν το «Μια νύχτα μόνο».

Η 10άδα με τα δημοφιλέστερα της ημέρας συνδιαμορφώθηκε από τις καθιερωμένες επιλογές εκπομπών της ημέρας.

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