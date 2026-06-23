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23.06.2026 17:12

STAR: Έτοιμος ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Τα φαντάσματα» με Αυγουστίδη-Τρίγγου

23.06.2026 17:12
fadasmata

Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων όπου κατοικοεδρεύουν τα «Φαντάσματα» του Star.

Γίνεται αντιληπτό πως ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων της σειράς με τις απίθανες καταστάσεις είναι έτοιμος και ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς προϊδεάζει με σχετικό βίντεο που ιντριγκάρει.

Στα εβδομαδιαία επεισόδια του νέου κύκλου το μπάχαλο με «Τα φαντάσματα» συνεχίζεται σε άλλο επίπεδο σουρεαλιστικών καταστάσεων.

Στις φρέσκιες στοιχειωμένες καταστάσεις μπλέκονται- όπως και το περασμένο φθινόπωρο- οι Ορφέας Αυγουστίδης, Έλλη Τρίγου, Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης, Αντώνης Καρυστινός κ.ά..

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας  Λευτέρης Παπαπέτρου («Ντόλτσε βίτα», «Εγκλήματα», «Είσαι το ταίρι μου», «Κάτω Παρτάλι», «Στο καλό γλυκιά μου συμπεθέρα»), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης

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