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23.06.2026 14:47

ΣΚΑΪ: Φιλικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες προετοιμασίας του ΠΑΟ σε απευθείας μετάδοση

23.06.2026 14:47
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Τέσσερις φιλικούς αγώνες του Παναθηναϊκού , στο πλαίσιο της θερινής προετοιμασίας της ομάδας για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, θα μεταδώσει στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου ο ΣΚΑΪ.

Ο πρώτος αγώνας με την Χέλμοντ Σπορ, στην Ολλανδία, θα μεταδοθεί την ερχόμενη Τετάρτη (1/7) στις 18.00. Μετά τρείς ημέρες (4/7) το Τριφύλλι θα αναμετρηθεί με τον Άγιαξ (την ίδια ώρα).

Την παραπάνω εβδομάδα τα ραντεβού- τεστ του Παναθηναϊκού είναι εντός έδρας- δηλαδή στη Λεωφόρο-  όπου στις 11 Ιουλίου (21.00) θα παίξουν με την Γκρασχόπερς Ζυρίχης και στις 15 του μήνα ο σταθμός αναμένεται να  δείξει (19.00) το φιλικό με την Ραπίντ Βιέννης (στη Βιέννη) το οποίο θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε πριν από τον πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα (για το Confernece League) με την Πάκσι στην Ουγγαρία (23/7).

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