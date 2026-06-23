«Έτερος εγώ» και «Νόμοι της καρδιάς» έρχονται σε ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ αντιστοίχως την ίδια ημέρα (6/7) για τη «μάχη» της τηλεθέασης

Προτάσεις μυθοπλασίας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με εκ διαμέτρου αντίθετα είδη μυθοπλασίας θα κάνουν από την Δευτέρα 6 Ιουλίου ΑΝΤ1 και ΣΚΑΪ.

Ο σταθμός του Φαλήρου θα μεταδίδει σε καθημερινή βάση μεσημεριάτικα (14.45) τα επεισόδια της τουρκικής εστέτ σαπουνόπερας «Νόμοι της καρδιάς».

Στο επίκεντρο της ιστορίας, βρίσκεται η επιτυχημένη νομικός Τσολπάν Τζεβχέρ και οι δύο κόρες της, Αζρά και Σανέμ, οι οποίες εργάζονται επίσης ως δικηγόροι και αναλαμβάνουν υποθέσεις διαζυγίων γνωστών, πλούσιων και ισχυρών ζευγαριών, με επιρροή στην κοινωνική και δημόσια ζωή της Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, η τρίτη κόρη, η ευαίσθητη και ρομαντική Γκιουνές, κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς και δεν έχει καμία σχέση με τη νομική.

Όταν έρχεται για την Τσολπάν η ώρα της συνταξιοδότησης, το σχέδιο είναι να αναλάβει το γραφείο η Αζρά. Όμως, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά: μετά από έναν έντονο καυγά με τη μητέρα της, η Αζρά αποφασίζει να αποχωρήσει από το γραφείο και να δουλέψει για τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή τους. Ταυτόχρονα, το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειας έρχεται να απειλήσει το μέλλον της… Ο εξαφανισμένος, εδώ και 25 χρόνια, πατέρας τους επιστρέφει ξαφνικά, με σκοπό να διεκδικήσει ό,τι άφησε πίσω του.

Κι ενώ η οικογένεια Τζεβχέρ παλεύει απεγνωσμένα να κρατήσει τις ισορροπίες της, η Αζρά δέχεται άλλο ένα βαρύ πλήγμα: ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών τους, την απατά.

Πρωταγωνιστούν οι Γκικτσέ Μπαχαντίρ, Γκικτσέ Εϊμπογλου, Τουλίν Ετζέ, Σουμρού Γιουβρουτσούκ, Γιγκίτ Κιράτζι, Σαρπ Ακαγιά κ.ά..

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε και θα μεταδώσει τους κύκλους σοφιστικέ αστυνομικών θρίλερ με πινελιές σκανδιναβικού νουάρ «Έτερος εγώ» του Σωτήρη Τσαφούλια.

Την ίδια μέρα- προφανώς όχι μεσημεριάτικα- τα βράδια στον ΑΝΤ1 θα αποκτήσουν σασπένς, μυστήριο, ανατροπές και σκηνές που θα «κόβουν» την ανάσα. Ο σταθμός αναμένεται να επανέλθει με πληροφορίες για τη συχνότητα μεταδοσης των επεισοδίων και την ώρα που θα βγαίνουν στον αέρα.

Με αφηγηματικό υπόβαθρο την πολύκροτη ταινία «’Ετερος εγώ» η ομότιτλη σειρά- φαινόμενο τριών κύκλων, των οκτώ επεισοδίων καθένας, αποτελεί ένα «μακροβούτι» διαρκείας στην ψυχοσύνθεση, την ανθρωπιά και τα «σκοτάδια» των ηρώων της φέρνοντας στο προσκήνιο το- διαχρονικό- ερώτημα για τον εντοπισμό της λεπτής γραμμής ανάμεσα στην λογική και την αθέατη πλευρά του ανθρώπινου νου.

Ο πρώτος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές» εισάγει τους βασικούς χαρακτήρες και το σκοτεινό αφηγηματικό πλαίσιο. Ο δεύτερος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», εμβαθύνει στις ψυχολογικές και ηθικές συγκρούσεις των ηρώων. Ο τρίτος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», ολοκληρώνει την ιστορία με μία κορύφωση που συνδυάζει στοιχεία δικαιοσύνης και εκδίκησης. Και με έναν τρόπο ο αρχαιοελληνικός κύκλος του ηθικού νόμου, Άτις- Ύβρις- Νέμεσις- Τίσις φαίνεται να ολοκληρώνεται…

Το νήμα της ιστορίας αρχίζει να ξετυλίγεται με σειρά δολοφονιών που ανησυχεί και ενεργοποιεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος.

Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης, καλείται να συνδράμει σε μια σύνθετη αστυνομική έρευνα γύρω από μια σειρά δολοφονιών που φέρουν ένα ανησυχητικά προσεκτικά δομημένο μοτίβο.

Τα εγκλήματα αυτά δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένες πράξεις βίας, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, σκοτεινό πλαίσιο νοημάτων, όπου η φιλοσοφία, η μαθηματική ακρίβεια και η έννοια της «δικαιοσύνης» συνυπάρχουν με τρόπο ανατριχιαστικό.

Καθώς ο Λαΐνης προσεγγίζει τον τρόπο σκέψης του δράστη, η έρευνα μετατρέπεται σταδιακά σε μια βαθιά προσωπική διαδρομή.

Τα όρια ανάμεσα στην παρατήρηση και τη συμμετοχή αρχίζουν να θολώνουν, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο όχι μόνο με την πολυπλοκότητα του εγκλήματος, αλλά και με τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης.

Αν και δεν χρειάζονται υπενθύμιση- πόσω μάλλον συστάσεις-, στη σειρά παίζουν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μάνος Βακούσης, Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Νούσιας, Βίκυ Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δημήτρης Καπετανάκος ,Λαέρτης Μαλκότσης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Άκης Σακελλαρίου κ.ά.

Το σενάριο είναι των Σωτήρη Τσαφούλια– Κατερίνας Φιλιώτου.

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