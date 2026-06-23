Πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση τη Δευτέρα (22/6)- Από τις χαμηλότερες επιδόσεις της σεζόν η ΕΡΤ1

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Σε συνήθη επίδοση τηλεθέασης κινήθηκε χθες ο Alpha, όπως επίσης και το Mega με τη μεταξύ τους διαφορά να προσδιορίζεται από τη Nielsen στη μισή μονάδα.
Τρίτη επιλογή ήταν ο ΑΝΤ1 και την τέταρτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις μοιράστηκαν ΕΡΤ2Σπορ και Star.
Στα αξιοσημείωτα της ημέρας η χαμηλή επίδοση της ΕΡΤ1– κάτω του 4%-, η οποία είναι από τις χαμηλότερες της σεζόν, ως τώρα.
Ίδια επίδοση είχε σημειώσει η Νielsen για το πρώτο κρατικό κανάλι στις 29 Μαρτίου. Ωστόσο το μικρότερο μερίδιο (3%) καταγράφηκε στην 1η εκείνου του μήνα.
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