Πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση τη Δευτέρα (22/6)- Από τις χαμηλότερες επιδόσεις της σεζόν η ΕΡΤ1

Σε συνήθη επίδοση τηλεθέασης κινήθηκε χθες ο Alpha, όπως επίσης και το Mega με τη μεταξύ τους διαφορά να προσδιορίζεται από τη Nielsen στη μισή μονάδα.

Τρίτη επιλογή ήταν ο ΑΝΤ1 και την τέταρτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις μοιράστηκαν ΕΡΤ2Σπορ και Star.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας η χαμηλή επίδοση της ΕΡΤ1– κάτω του 4%-, η οποία είναι από τις χαμηλότερες της σεζόν, ως τώρα.

Ίδια επίδοση είχε σημειώσει η Νielsen για το πρώτο κρατικό κανάλι στις 29 Μαρτίου. Ωστόσο το μικρότερο μερίδιο (3%) καταγράφηκε στην 1η εκείνου του μήνα.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Έρωτας: Σήμερα το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς (Video)

ΣΚΑΪ: Φιλικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες προετοιμασίας του ΠΑΟ σε απευθείας μετάδοση

Open: Οι βομβαρδισμοί του ’99 στη Σερβία και η τραγωδία στο Νόβι Σαντ στο ντοκιμαντέρ «Η φωτιά καίει ακόμα» της Μαρίας Καρχιλάκη