ΣΚΑΪ: Έρευνα για το Αλτσχάιμερ στο «Prime time»

Αν χαθεί η μνήμη τι μας απομένει, είναι ένα από πιο σκληρά ερωτήματα που βρίσκεται στο προσκήνιο της ζωής και εξετάζει η Κορίνα Γεωργίου στο αποψινό «Prime time» (00.30, ΣΚΑΪ) ανοίγοντας τον φάκελο του Αλτσχάιμερ, την πιο συχνή μορφή άνοιας.

Η Γεωργίου κατέγραψε μαρτυρίες συνανθρώπων μας με Αλτσχάιμερ, οι οποίοι ακολουθούν θεραπείες στον αγώνα να ανασχέσουν τη διαγραφή της μνήμης, και συνομίλησε με κορυφαίους επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Ιατρικής.

Ο Κωνσταντίνος Λυκέτσος, καθηγητής Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, ο Παναγιώτης Βλάμος, καθηγητής Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, η Βάσω Μαχαιράκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Γενετικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, ο Νίκος Σκαρμέας, καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Θέμης Έξαρχος, αναπληρωτής καθηγητής Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποκωδικοποιούν τη νόσο Αλτσχάιμερ και τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης.

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