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24.06.2026 10:51

MAGA MME: Ο επιδραστικός Τάκερ Κάρλσον απομακρύνεται από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα εξαιτίας του Τραμπ

24.06.2026 10:51
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Σαν έκρηξη βόμβας ήχησε η φράση «το Ρεπουμπλικανικό κόμμα δεν αντικατοπτρίζει πλέον τις απόψεις μου» του Τάκερ Κάρλσον, πρώην προβεβλημένου παρουσιαστή του Fox News, παραδοσιακού Δεξιού και αναφανδόν υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι πριν από κάποιες μέρες.

Η διχόνοια στα ΜΜΕ του MAGA φαίνεται ότι μαίνεται και η δημόσια δήλωση του Κάρλσον υπογραμμίζει τα αυξανόμενα ρήγματα εντός του Κινήματος που προκάλεσε, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο Πρόεδρος Τράμπ καθώς ο πόλεμος στο Ιραν και ο χειρισμός της Οικονομίας εξακολουθούν να διχάζουν τους Ρεπουμπλικάνους.

«Αποχωρώ», είπε ο Κάρλσον σε μια πρόσφατη εκπομπή του podcast «Can’t be Censored» («Δεν μπορεί να λογοκριθεί») με δηλώσεις του που άρχισαν να γίνονται viral από την αρχή την της βδομάδας. «Αν είμαι εγώ εκτός, νομίζω πως και άλλοι πολλοί είναι εκτός», είπε μεταξύ άλλων αιχμηρών δηλώσεων ο Κάρλσον, εννοώντας το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

«Δεν θα το υποστήριζα (σ.σ. στο εξής). Δεν υπάρχει πιθανότητα να υποστήριζα» είπε, προσθέτοντας ότι το Κόμμα έχει προδώσει τους ψηφοφόρους του δίνοντας προτεραιότητα στην εθνική ασφάλεια του Ισραήλ έναντι της Αμερικής, των ΗΠΑ. «Πώς θα μπορούσα εγώ ή οποιοσδήποτε Αμερικανός ψηφοφόρος να υποστηρίξει ένα πολιτικό κόμμα που δεν είναι πιστό στις Ηνωμένες Πολιτείες; Αυτό βάζει τα συμφέροντα μιας ξένης χώρας πάνω από αυτά των πολιτών της. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζεις ανθρώπους σαν κι αυτούς, και δεν πρόκειται να το κάνω».

Ο επι 35 χρόνια διαπρύσιος Ρεπουμπλικάνος δημοσιογράφος λέει τώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει το κόμμα. Δεν θα υποστηρίξει τους Δημοκρατικούς και δεν είναι βέβαιος τι θα ψηφίσει.

Ο Κάρλσον – επικριτές του θεωρούν ότι έχει αντισημιτικές απόψεις – ανήκει σε μια ομάδα υπερσυντηρητικών που πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στον πόλεμο με το Ιραν κατόπιν παρότρυνσης του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια δήλωση που ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο είχε υποστηρίξει, σύμφωνα με το Axios, λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων κατά του Ιραν.

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