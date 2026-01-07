ΗΠΑ: Τα ΜΜΕ του MAGA καταρρέουν

Τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα υπερσυντηριτικά ΜΜΕ που υποστηρίζουν το κινήμα MAGA (από το πολιτικό σύνθημα Make America Great Again του Ντόναλντ Τραμπ) δείχνουν να ξεμένουν από δυνάμεις, όπως αποτυπώνεται σε δεδομένα ερευνών επισκεψιμότητας, με πτωτική τάση στις επισκεψημότητες και «κατεβάσματα» των εφαρμογών τους σε μηνιαία βάση και σε βάθος διετίας.

Μάλιστα ο βαθμός είναι τέτοιος ώστε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios που παρακολουθεί συστηματικά και επισταμένως το οικοσύστημα των ΜΜΕ στις ΗΠΑ (αλλά και εκτός αυτών) κάνει λόγο για κατάρρευση.

Σύμφωνα με στοιχεία των Apptopia και Similarweb, οι εφαρμογές των περισσότερων μεγάλων συντηρητικών ειδησεογραφικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και το Truth Social και το Newsmax, δεν έχουν σημειώσει σχεδόν καμία αύξηση στην μηνιαία επισκεψιμότητα ή στις λήψεις εφαρμογών μέσα στην πρόσφατη διετία (Ιανουάριο 2024- Δεκέμβριο 2025).

Ο κατακερματισμός του κινήματος MAGA στα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες προκλήσεις της αγοράς των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, έχει επηρεάσει την ικανότητα ανάπτυξης πολλών μίντια που ανήκαν στην κάποτε ενιαία συντηρητική συμμαχία.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι μηνιαίες λήψεις εφαρμογών σε πολλές από τις πιο δημοφιλείς συντηρητικές εφαρμογές μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Truth Social και Newsmax, έχουν μειωθεί, σύμφωνα με την Apptopia.

Αρκετές από αυτές τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των Daily Wire και The Blaze, έχουν σημειώσει μείωση στις λήψεις εφαρμογών, σε συνάρτηση με τη μείωση της επισκεψιμότητας των ιστότοπων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Similarweb που συγκέντρωσε ο Χάουαρντ Πόλσκιν, ιδρυτή και αρθρογράφου του συντηρητικού blog ανάλυσης Μέσων Ενημέρωσης The Righting.

Όλοι οι συντηρητικοί ιστότοποι μέσων ενημέρωσης που παρακολουθεί το TheRighting σημείωσαν πτώση της επισκεψιμότητας τον Νοέμβριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με εξαίρεση το Truth Social, το οποίο σημείωσε αύξηση 5%.

Η κάμψη της επισκεψιμότητας, ως ένα βαθμό, συνάδει με την «μεγάλη εικόνα» στο ευρύτερο οικοσύστημα ειδήσεων, το οποίο έχει δυσκολευτεί να φτάσει τα επίπεδα εμπλοκής που είχε πριν από την πανδημία, κατά τους αναλυτές.

Μια παράμετρος είναι η μείωση των παραπομπών από ιστότοπους κοινωνικών μέσων, που όμως επηρεάζουν όλους τους εκδότες, όχι μόνο τους συντηρητικούς ιστότοπους.

Για χρόνια, πριν από τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, αυτή η επιθετικότητα αποδείχθηκε χρήσιμη για την κοινή επέκταση της ενιαίας επίδρασης/απήχησης του κινήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα, όμως, έχει γίνει σαφές ότι η συστάδα των διαφορετικών φωνών, τα οποία μάλιστα πρεσβεύουν αντικρουόμενα μηνύματα, δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν κάποτε στην συσπείρωση του κόμματος.

Αυτή η αδυναμία έγινε ιδιαίτερα εμφανής πέρυσι, όταν μια νέα λειτουργία στο X αποκάλυψε ότι πολλοί φερόμενοι οπαδοί του MAGA με χιλιάδες ακόλουθους φαίνεται να διαβιούν εκτός ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ σημαντικών προσωπικοτήτων των Δεξιών ΜΜΕ για θέματα όπως ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, η δημοσίευση των αρχείων Επστάιν, η ρητορική μίσους και η στρατιωτική εμπλοκή στη Βενεζουέλα έχουν διαλύσει τη συμμαχία των μέσων ενημέρωσης MAGA, καθιστώντας δύσκολη την μετάδοση ενός ενιαίου μηνύματος σε όλες τις πλευρές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Η έκρηξη των εφαρμογών κοινωνικής συζήτησης της Δεξιάς μετά την πολιορκία του Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου, πριν από πέντε χρόνια, φαίνεται επίσης να έχει εξασθενήσει.

Εκτός από το Fox News, το οποίο ανήκει στην Fox Corp., οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης MAGA που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο έχουν δυσκολευτεί να προσελκύσουν την προσοχή των επενδυτών της Wall Street.

Οι μετοχές της Rumble έχουν υποχωρήσει κατά 58% από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του Δεκεμβρίου 2024, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε μια επένδυση 775 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Tether.

Οι μετοχές της Trump Media & Technology Group, μητρικής εταιρείας της Truth Social, έχουν υποχωρήσει κατά 61% κατά το τελευταίο έτος.

Η πραγματικότητα είναι μία. Το σύμπαν των μέσων ενημέρωσης MAGA, σε αντίθεση με τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης τα οποία επιδιώκει να αμφισβητήσει, αποτελείται από πολλά μικρότερα Μέσα και ιδιώτες που- με εξαίρεση το Fox News- δεν διαθέτουν τους ίδιους πόρους για να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης.

Ένα και το συμπέρασμα. Χωρίς ενιαίο αφήγημα και με κατακερματισμένο το μιντιακό τοπίο του MAGA, τα πολλά μικρά και με διαφορετικές απόψεις ΜΜΕ του κινήματος, δυσκολεύονται να αναπτυχθούν και να έχουν την διείσδυση και την απήχηση που θα ήθελαν να έχουν.

