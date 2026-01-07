search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 12:12
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 09:22

Φοίβος Παπαδάκης: To «ευχαριστώ» στον Παναθηναϊκό ο οποίος τίμησε τον πατέρα του

07.01.2026 09:22
foibos new

Ο Φοίβος Παπαδάκης ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά μετά τον αναπάντεχο θάνατο του πατέρα του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ως γνωστόν, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής με τη θλιβερή είδηση να σκορπάει θλίψη και να βυθίζει στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους.

Τραγική φιγούρα είναι η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη και τα τρία παιδιά του. Ο Κωνσταντής (γεννημένος από τον πρώτο του γάμου), και ο Φοίβος με τον Ιάσονα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού κάτι που ήταν ευρέως γνωστό.

Έτσι, η ομάδα μπάσκετ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του στον  αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, προβάλλοντας στην γιγαντοοθόνη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του.

Ο Φοίβος Παπαδάκης δημοσιοποίησε στο Instagram τη σχετική εικόνα και έγραψε «ευχαριστώ» στους υπεύθυνους της ομάδας μπάσκετ του τριφυλλιού.

Η προβολή του σχετικού βίντεο και η αφιέρωση στο στάδιο αποτέλεσαν μια στιγμή έντονης συγκίνησης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παρακολουθήσει πολλούς αγώνες της αγαπημένης ομάδας του.

Το ίδιο και ο Φοίβος Παπαδάκης.

Η απώλειά του συγκλόνισε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία προχώρησε σε μια ξεχωριστή αφιέρωση στο γήπεδο, θέλοντας να τιμήσει τη διαχρονική του αφοσίωση στον σύλλογο.

Διαβάστε επίσης

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

Καιρός: Σφυροκόπημα με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

«Φωτιά» στην άσφαλτο από 1η Ιανουαρίου: Το νέο κόστος των διοδίων το 2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Bardot-Photo 1
LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Καρκίνος η αιτία του θανάτου της – Σε εξέλιξη η κηδεία της (video)

Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη για τις εξελίξεις μετά τη Βενεζουέλα: «Τέρμα στην ανεμελιά της αμερικανικής ομπρέλας»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο και λιποθύμησε – Συνελήφθη ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

TSIARAS_HATZIDAKIS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα για τους αγρότες: Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη Χατζηδάκη – Τσιάρα – Παπαστεργίου – Μήνυμα Μητσοτάκη για την απόφαση της Κομισιόν (Live)

greenland new
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Βενεζουέλα στη Γροιλανδία: όταν ο νόμος της ισχύος επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αυλή – Τι φοβούνται οι 7 ηγέτες 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 12:11
Bardot-Photo 1
LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Καρκίνος η αιτία του θανάτου της – Σε εξέλιξη η κηδεία της (video)

Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη για τις εξελίξεις μετά τη Βενεζουέλα: «Τέρμα στην ανεμελιά της αμερικανικής ομπρέλας»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: 14χρονη κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο και λιποθύμησε – Συνελήφθη ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

1 / 3