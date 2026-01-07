Φοίβος Παπαδάκης: To «ευχαριστώ» στον Παναθηναϊκό ο οποίος τίμησε τον πατέρα του

Ο Φοίβος Παπαδάκης ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά μετά τον αναπάντεχο θάνατο του πατέρα του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ως γνωστόν, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής με τη θλιβερή είδηση να σκορπάει θλίψη και να βυθίζει στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους.

Τραγική φιγούρα είναι η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη και τα τρία παιδιά του. Ο Κωνσταντής (γεννημένος από τον πρώτο του γάμου), και ο Φοίβος με τον Ιάσονα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού κάτι που ήταν ευρέως γνωστό.

Έτσι, η ομάδα μπάσκετ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του στον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, προβάλλοντας στην γιγαντοοθόνη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του.

Ο Φοίβος Παπαδάκης δημοσιοποίησε στο Instagram τη σχετική εικόνα και έγραψε «ευχαριστώ» στους υπεύθυνους της ομάδας μπάσκετ του τριφυλλιού.

Η προβολή του σχετικού βίντεο και η αφιέρωση στο στάδιο αποτέλεσαν μια στιγμή έντονης συγκίνησης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παρακολουθήσει πολλούς αγώνες της αγαπημένης ομάδας του.

Το ίδιο και ο Φοίβος Παπαδάκης.

Η απώλειά του συγκλόνισε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία προχώρησε σε μια ξεχωριστή αφιέρωση στο γήπεδο, θέλοντας να τιμήσει τη διαχρονική του αφοσίωση στον σύλλογο.

