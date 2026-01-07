Συντετριμμένη η Λίτσα Πατέρα για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Δεν πέθανε, είναι κάπου αλλού και μας βλέπει» (Video)

Συντετριμμένη είναι η Λίτσα Πατέρα από τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, με τη γνωστή αστρολόγο να επισημαίνει ότι αδυνατεί να διαχειριστεί αυτή την τόσο μεγάλη απώλεια για την ίδια.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Buongiorno», τόνισε ότι είχε καθημερινή επαφή με τον δημοσιογράφο με τον οποίο -όπως υπογραμμίζει- δεν ήταν μόνο συνάδελφοι, αλλά οικογένεια.

«Δεν πέθανε, πήγε κάπου αλλού και μας βλέπει…» είπε «λυγίζοντας» μπροστά στην κάμερα.

«Με τον Γιώργο ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν απλά ένας συνάδελφος. Μου φαίνεται αδιανόητο πως δεν θα τον ξαναδώ. Ο Γιώργος έμεινε στις καρδιές μας, δεν έφυγε. Δεν θα ξεχάσω τις σωστές συμβουλές που μου έδινε ο Γιώργος. Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Δεν πέθανε, ξέρω πως είναι κάπου αλλού και μας βλέπει, αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, απλώς ταξίδεψε τώρα! Αυτά, δεν μπορώ άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

