07.01.2026 10:43

Συντετριμμένη η Λίτσα Πατέρα για τον Γιώργο Παπαδάκη – «Δεν πέθανε, είναι κάπου αλλού και μας βλέπει» (Video)

07.01.2026 10:43
litsa-patera-new

Συντετριμμένη είναι η Λίτσα Πατέρα από τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, με τη γνωστή αστρολόγο να επισημαίνει ότι αδυνατεί να διαχειριστεί αυτή την τόσο μεγάλη απώλεια για την ίδια.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Buongiorno», τόνισε ότι είχε καθημερινή επαφή με τον δημοσιογράφο με τον οποίο -όπως υπογραμμίζει- δεν ήταν μόνο συνάδελφοι, αλλά οικογένεια.

«Δεν πέθανε, πήγε κάπου αλλού και μας βλέπει…» είπε «λυγίζοντας» μπροστά στην κάμερα.

«Με τον Γιώργο ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν απλά ένας συνάδελφος. Μου φαίνεται αδιανόητο πως δεν θα τον ξαναδώ. Ο Γιώργος έμεινε στις καρδιές μας, δεν έφυγε. Δεν θα ξεχάσω τις σωστές συμβουλές που μου έδινε ο Γιώργος. Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Δεν πέθανε, ξέρω πως είναι κάπου αλλού και μας βλέπει, αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, απλώς ταξίδεψε τώρα! Αυτά, δεν μπορώ άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

NOVASTARS_ANAKOINOTIKI_2026_DT_1147x604 1
ADVERTORIAL

Novastars: Κινηματογραφικό υπερθέαμα με 85 ταινίες στο κανάλι των Βραβείων!

ekav_nyxta (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο – Στη ΜΕΘ 25χρονος μετανάστης

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έριξε το ρόδι πάνω στη βασιλόπιτα (Video)

Bardot-Photo 1
LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Καρκίνος η αιτία του θανάτου της – Σε εξέλιξη η κηδεία της (video)

Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη για τις εξελίξεις μετά τη Βενεζουέλα: «Τέρμα στην ανεμελιά της αμερικανικής ομπρέλας»

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

