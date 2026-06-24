Netflix: Αντιδράσεις για τη σειρά ντοκιμαντέρ «The American Experiment» του Τομ Χάνκς

Στις ΗΠΑ καθώς έχουν αρχίσει οι ετοιμασίες για την 250ή επέτειό τους, ένα ιστορικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων, που φέρει την υπογραφή του Τομ Χάνκς στην παραγωγή και από σήμερα είναι προσβάσιμο στο Netflix, ξανακοιτά το απίθανο επίτευγμα που ήταν η ίδρυση της χώρας, καθώς και το διακύβευμα της Αμερικανικής Επανάστασης: Αν δηλαδή μπορεί ένας λαός να αναλάβει την αυτοδιοίκησή του.

Το ντοκιμαντέρ «The American Experiment», στο οποίο ο Μάρτιν Σιν «δανείζει» τη φωνή του στον Τζορτζ Ουάσινγκτον, είναι πλέον διαθέσιμο στο Netflix, παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα απόψεων, συμπεριλαμβανομένων πρώην αντιπροέδρων και μελών του υπουργικού συμβουλίου, νυν και πρώην μελών του Κογκρέσου, ενός πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κορυφαίων ιστορικών, αρχηγών φυλών, στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων και πνευματικών ηγετών από όλο το πολιτικό φάσμα, προκειμένου να παρουσιάσει μοναδικά υπερκομματικές και βαθιά τεκμηριωμένες συζητήσεις σχετικά με τις ρίζες και το μέλλον της αμερικανικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο ήδη έχει προκαλέσει συζήτηση και αντιδράσεις. Ο επιφανής ισοτρικός Λόνι Τζ. Μπάντς ο τρίτος, γραμματέας του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν (ο πρώτος αφροαμερικανός στην ισοτρία του), γνωρίζει τα παράπονα ορισμένων, ανάμεσα τους κυβερνητικοί και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τους ΝΥΤ, ότι τα μουσεία του επικεντρώνονται υπερβολικά σε ό,τι είναι επώδυνο ή άσχημο στην ιστορία της χώρας σε βάρος όσων θα μπορούσαν να προσφέρουν ελπίδα ή να εμψυχώνουν. Ωστόσο, κατά την άποψή του, τα δύο δεν αλληλοαποκλείονται.

«Πώς μπορείς να κατανοήσεις ένα έθνος αν δεν εξετάσεις όλες τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει;» ρωτάει στο«The American Experiment». «Ένα μεγάλο έθνος δεν αποφεύγει το παρελθόν του, δεν κρύβεται από αυτό, αλλά το εξετάζει, μαθαίνει από αυτό και έχει γίνει καλύτερο χάρη σε αυτό το παρελθόν.»

Το ντοκιμαντερ σε σκηνοθεσία Νάπενμπεργκερ αποτελεί μια προσπάθεια να στραφεί το βλέμμα προς το παρελθόν της χώρας με ορθάνοιχτα μάτια, για να οραματιστεί το μέλλον της με μεγαλύτερη σαφήνεια, δίνουν το περιγραμμα ειδικοί και κριτικοί στις ΗΠΑ. Συμφωνούν ότι η επιτυχία του πρώτου στόχου είναι αδιαμφισβήτητη καθώς σκιαγραφεί ένα εντυπωσιακά διεξοδικό πορτρέτο της ίδρυσης της χώρας και των ανθρώπων που στάθηκαν πίσω από αυτήν. Για τον δεύτερο στόχο η επιτυχία είναι υπο αμφισβήτηση.

Στο ντοκιμαντέρ μεταξύ άλλων μιλούν οι Κάμαλα Χάρις, Χίλαρι Κλίντον, Μάικ Πένς, Αλ Γκορ, ο Τεντ Κρουζ, ο Ραντ Πόλ, Νάνσι Πελόζι.

Ωστόσο ακόμα και στον Τύπο αφήνει ερωτηματικά. «Μπορεί να ευχαριστήσει όσους παρακολουθούν ιστορικά ντοκιμαντέρ για διασκέδαση, καθώς και τους καθηγητές ιστορίας των ΗΠΑ που αναζητούν ένα εύκολο μάθημα· είναι απίθανο να προσελκύσει, πόσο μάλλον να συναρπάσει, όσους δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο αυτές κατηγορίες», σημειώνει ο Hollywood Reporter.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Guardian που σημειώνει μεταξύ άλλων, σε μια κριτική που «σφάζει με το βαμβάκι»: «Οι πάνω από πέντε ώρες δεν περνάνε καθόλου γρήγορα (εκτός αν είσαι ήδη φανατικός της αμερικανικής ιστορίας, κάτι που είναι υπέροχο, αλλά η σειρά αυτή έχει σχεδιαστεί για να απευθύνεται στο ευρύ κοινό και όχι για να κηρύττει στους ήδη πιστούς). Όμως, καθώς προχωράει η σειρά, συνειδητοποιείς – παρά τον χρόνο που αφιερώνεται στις φρικαλεότητες και τις υποκρισίες διαφόρων κεφαλαίων των αμερικανικών χρονικών – ότι οι θεμελιωτές του Κράτους εργάζονταν σε- μεταφορικά και σχεδόν κυριολεκτικά- ανεξερεύνητα εδάφη, καθώς φαντάζονταν το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι μια χώρα, δημιούργησαν ένα Σύνταγμα από το μηδέν και έχτισαν μια ενότητα μεταξύ 13 πολιτειών, από την οποία θα αναδυόταν μια αυτοκρατορία. Και για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 250 ετών, η χώρα αυτή έχει γενικά κατευθύνει την ηθική της πορεία προς τη Δικαιοσύνη/Δημοκρατία. Υπάρχει βέβαια μια μικρή παραμόρφωση τώρα, ξέρετε. Αλλά αυτό είναι θέμα για μια άλλη σειρά ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων που α γίνει κάποια άλλη στιγμή».

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