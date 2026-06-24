Πρώτο σε τηλεθέαση το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Άγιος έρωτας» την Τρίτη (23/6)

Η «αυλαία» της επιτυχημένης σειρά «Άγιος έρωτας» ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα χθες από κάθε άλλη εκπομπή της ημέρας.

Την πρώτη τριάδα με τις δημοφιλέστερες επιλογές συνδιαμόρφωσαν τα επεισόδια των σίριαλ «Να μ’ αγαπάς» και «Μια νύχτα μόνο».

Οι απευθείας μεταδόσεις Αγγλία-Γκάνα και Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν του Μουντιάλ έκαναν δίδυμο στις θέσεις 4 και 5 του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen, με τη «Γη της ελιάς» στην έκτη θέση.

Ψηλά στις προτιμήσεις διατηρήθηκε το «Live news», στις διακεκριμένες θέσεις ήταν επίσης «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και ο «Τροχός της τύχης», αλλά με επίδοση όχι όπως μέχρι πριν από κάποιο διάστημα.

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