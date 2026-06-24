search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 19:00
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 18:51

Πρώτο σε τηλεθέαση το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Άγιος έρωτας» την Τρίτη (23/6)

24.06.2026 18:51
INNER-AGIOS_1 (1)
credit: Alpha

Η «αυλαία» της επιτυχημένης σειρά «Άγιος έρωτας» ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα χθες από κάθε άλλη εκπομπή της ημέρας.

Την πρώτη τριάδα με τις δημοφιλέστερες επιλογές συνδιαμόρφωσαν τα επεισόδια των σίριαλ «Να μ’ αγαπάς» και «Μια νύχτα μόνο».

Οι απευθείας μεταδόσεις Αγγλία-Γκάνα και Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν του Μουντιάλ έκαναν δίδυμο στις θέσεις 4 και 5 του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen, με τη «Γη της ελιάς» στην έκτη θέση.

Ψηλά στις προτιμήσεις διατηρήθηκε το «Live news», στις διακεκριμένες θέσεις ήταν επίσης «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και ο «Τροχός της τύχης», αλλά με επίδοση όχι όπως μέχρι πριν από κάποιο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Ακόμα πιο ψηλά η τηλεθέαση του Alpha την Τρίτη (23/6)

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου

ΣΚΑΪ: Έδωσε 25 εκατ. ευρώ και πήρε τα δικαιώματα της GBL για την ερχόμενη τριετία





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKTAKTI EPIKAIROTITA
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA – Οι λόγοι του «διαζυγίου»

INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Άγιος έρωτας» την Τρίτη (23/6)

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

tile8easi
MEDIA

Ακόμα πιο ψηλά η τηλεθέαση του Alpha την Τρίτη (23/6)

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Δικομματισμός ξανά με τον Τσίπρα στο 21,4% και μονοψήφια διαφορά από ΝΔ – Τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Καρυστιανού

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 18:59
EKTAKTI EPIKAIROTITA
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA – Οι λόγοι του «διαζυγίου»

INNER-AGIOS_1 (1)
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Άγιος έρωτας» την Τρίτη (23/6)

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας

1 / 3