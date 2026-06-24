Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Δύναμη κρούσης με «άφθαρτους» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τη συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ. που προχωρά από την κορυφή μέχρι τη βάση, με προτεραιότητα του Τσίπρα τα «ακομμάτιστα» στελέχη και την αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την «πρεμιέρα» για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, όπου παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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