Πιερρακάκης: Καθολική και αναδρομική εφαρμογή της απόφασης για νόμο Κατσέλη – Ραγδαία μείωση στη δόση για 100.000 πολίτες

Για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειλοήπτες του νόμου Κατσέλη, έκανε λόγο ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας στη Βουλή τη σχετική ρύθμιση. Σημείωσε με νόημα πως η κυβέρνηση πάει πέρα από την απλή εφαρμογή, νομοθετώντας – με εφαρμογή αναδρομικότητας – και για όσους έχουν ήδη καταβάλλει υπέρογκα ποσά σε τόκους, για τα οποία θα υπάρξει αποκατάσταση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών αυτό σημαίνει πως «τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τη διάρκεια της». Η ρύθμιση αυτή, όπως είπε, αγγίζει περισσότερους από 100.000 πολίτες οι οποίοι «θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα» κάτι που θα σημάνει «πραγματική ανάσα για κάθε νοικοκυριό και μεγαλύτερη Δικαιοσύνη στην πράξη».

Παρουσιάζοντας το σκεπτικό της κυβέρνησης είπε πως το πολυνομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει και την εν λόγω ρύθμιση διέπεται από μια ενιαία λογική άσκησης της οικονομικής πολιτικής όπου μεταξύ άλλων δεν αφήνει εκκρεμότητες του παρελθόντος να μετακυληθούν στο μέλλον όπως έκαναν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Προχωρήσαμε συνειδητά», είπε, «πέρα και πάνω από όσα όριζε η ίδια η απόφαση» καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, «η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα» αλλά θα μπορούσε να περιοριστεί «στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά». «Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον» είπε, «δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφειλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης».

Έτσι, σύμφωνα με τον υπουργό «τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί , αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τη διάρκεια της. Αυτό σημαίνει μικρότερη δόση – ταχύτερη αποπληρωμή».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέμεινε ότι η κυβέρνηση κάνει το μέγιστο δυνατό για να δώσει λύση σε όλους: «Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη».

Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός, «το συνολικό κόστος της ρύθμισης ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ» από τα οποία «περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί». Επιπλέον, τόνισε πως «το βάρος αυτό δεν μετακυλίεται μονομερώς στους φορολογούμενους». Δηλαδή «θα το επωμιστούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων “Ηρακλής”, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά».

Τόνισε τέλος, ότι αποσαφηνίζεται πως «οι ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν επηρεάζονται από την παρούσα διάταξη» καθώς «οι όροι των ρυθμίσεων παραμένουν σταθεροί και, κυρίως, τα επιτόκια δεν αλλάζουν. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε ουσιαστική ανακούφιση στους δανειολήπτες , χωρίς ωστόσο να δημιουργούμε νέες αβεβαιότητες».

Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ: Κληροδότησαν μια βραδυφλεγή βόμβα

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση:

Αφενός για το παρελθόν, για το οποίο σημείωσε ότι ο νόμος Κατσέλη δεν υπήρξε αποτελεσματικός κι έτσι χιλιάδες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και «χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακρόχρονες διαδικασίες» Ουσιαστικά, είπε, «το πλαίσιο που θεσπίστηκε για να προστατεύσει τους ευάλωτους κατέληξε σε πολλές περιπτώσεις να θολώνει τα όρια ανάμεσα στην πραγματική αδυναμία και τη στρατηγική αθέτησε». «Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, κληροδότησαν στη χώρα μια βραδυφλεγή βόμβα» ανέφερε.

Αφετέρου για την κριτική που ασκήθηκε μετά την απόφαση του ΑΠ. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «θόρυβο» και «εύκολες καταγγελίες» και κατήγγειλε πως «κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση» διότι «μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης» και τοποθετούνταν «θολά» όσον αφορά την αποκατάσταση, όμως η κυβέρνηση φέρνει «καθολικότητα» και «αναδρομικότητα». Εν ολίγοις, είπε πως η αντιπολίτευση είδε «ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης» ενώ η κυβέρνηση «είδε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης».

Γερουλάνος: «Είδατε το φως το αληθινό 7 χρόνια μετά;»

Στις επιθέσεις και τις κατηγορίες Πιερρακάκη, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος άφησε μια αιχμή για το «τάιμινγκ» της ρύθμισης:

«Ξαφνικά είδαγε το φως το αληθινό; Επτά χρόνια τι κάνατε;» διερωτήθηκε υποστηρίζοντας πως το κόμμα του επί χρόνια ζητούσε να ρυθμιστεί το πεδίο και η κυβέρνηση του καταλόγιζε «λαϊκισμό».

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΡΟΠΟ για Αβραμόπουλο: «Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης»

Μητσοτάκης με Τασούλα για ρύθμιση νόμου Κατσέλη: Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας

Νέο «γαλάζιο» μέτωπο: Βουλευτές της ΝΔ ζητούν φρένο στην εισβολή αυτοδιοικητικών στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών