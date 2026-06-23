Κυβέρνηση – ΕΛΑΣ: Άρχισε η σύρραξη – Σκληρή κόντρα για οικονομία και φορολογία

Όχι ότι δεν ήταν αναμενόμενο, αλλά – όπως είχε γράψει από νωρίς το topontiki.gr – η κυβέρνηση άρχισε ήδη το… πυρ κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), του νεοϊδρυθέντος κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εμφανίζεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.

Με αφορμή δηλώσεις στελεχών και εκπροσώπων της ΕΛΑΣ για την οικονομία και ειδικά για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, αλλά και για το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο και κατηγόρησε για «υποκρισία».

«Όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους “σκαφάτους” ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει», είπε, προσθέτοντας ότι «και εκείνος και οι νέοι του, ή παλιοί τέλος πάντων, συνοδοιπόροι, θα δούμε τι θα γίνει με εκείνους, είναι ίδιοι και απαράλλαχτοι, το μόνο που τους νοιάζει είναι από πού θα πάρουν τα λεφτά βάζοντας φόρους. Προφανώς δεν εννοούν αυτά που λένε, θέλουν να τα πάρουν από όλους, γιατί όταν ακούς για φόρους αρχίζεις λίγο να ψάχνεις τις τσέπες σου, αλλά το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρήσουν φορολογώντας και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά».

Όσον αφορά, δε, στην πρόταση της ΕΛΑΣ για επαναγορά από το κράτος των «κόκκινων» δανείων και την πώλησή τους στους δανειολήπτες στην τιμή που τα αγόρασαν τα funds, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «μέχρι τώρα αυτό το οποίο ακούμε και από τους ίδιους και από το ΠΑΣΟΚ ως λογική, είναι βαθύτατα προσβλητική για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους αλλά και για κάποιους άλλους που με πολύ μεγάλες δυσκολίες και κάποιες καθυστερήσεις είναι τυπικοί έστω και σε κάποιες ρυθμίσεις που κάνουν για να διασώσουν την περιουσία τους», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «ο κ. Τσίπρας είναι ο Πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα funds».

Από την άλλη, αντιπαρέβαλε την πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε φόρους σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους πολύ παραπάνω για την μεσαία τάξη και για τα χαμηλά εισοδήματα. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους και παράλληλα μειώνοντας φόρους θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, είναι χάος αυτό που μας χωρίζει» και προσθέτοντας ότι «εκπροσωπώ την κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας λόγω των ρυθμίσεων που έκανε, έχουν γίνει οι περισσότερες ρυθμίσεις από ευάλωτους δανειολήπτες, οι περισσότερες. Μόνο τα τελευταία χρόνια είναι πάνω από 60.000 ρυθμίσεις. Εφαρμόζεται λοιπόν μια πολιτική που αποδίδει και δίνει ανάσες στους συμπολίτες μας που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη».

Βέβαια, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, απάντησε στον Π. Μαρινάκη, λέγοντάς του ότι δεν είπε «τι προτίθεται να κάνει με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής. Το Υπουργείο Οικονομικών βέβαια ανέφερε ότι μελετά ακόμη την απόφαση και ότι θα βρει τη χρυσή τομή στην εφαρμογή της. Έτσι, μάθαμε και κάτι καινούργιο. Ότι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων εναπόκειται στη “δημιουργική ερμηνεία” αυτής της κυβέρνησης… Ο δε Διοικητής της ΤτΕ μας είπε πως η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Αυτά συμβαίνουν όταν ολόκληρη η κυβέρνηση και εκείνοι που την υπηρετούν πιστά έχουν μόνο κομματική και καθόλου κοινωνική συνείδηση. Αυτά γίνονται όταν εκείνοι που μας εκπροσωπούν δεν έχουν την αναγκαία αποφασιστικότητα να συγκρουστούν με τα συμφέροντα και καμία διάθεση να στηρίξουν την κοινωνία».

Στην κυβέρνηση, πάντως, θεωρούν ότι πολλά από τα στοιχεία της πολιτικής που παρουσιάζουν οι διάφοροι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ δίνουν την ευκαιρία τόσο για απαντήσεις που προβάλλουν τα επιτεύγματά της, όσο και να υπενθυμίζουν στους πολίτες – και ιδίως όσους στο παρελθόν είχαν ενταχθεί στο λεγόμενο αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο – μια εποχή που, για να το πούμε κομψά, δεν τους άρεσε καθόλου. Βέβαια, αυτό που επισημαίνουν διάφορα «γαλάζια» στελέχη είναι ότι ο Α. Τσίπρας επικεντρώνεται σε ζητήματα που «καίνε» χιλιάδες πολίτες και για τα οποία η κυβέρνηση δεν έχει κατορθώσει να δώσει πειστικές απαντήσεις. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι το μοτίβο αυτό (με διάφορες αυξομειώσεις στην ένταση) θα… τραβήξει ως τις εκλογές.

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