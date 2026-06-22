Politico για Αβραμόπουλο: Οι βελγικές αρχές τον είχαν καλέσει για κατάθεση, αλλά δεν εμφανίστηκε

Την αποκάλυψη ότι ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε βάρος του οποίου οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για το σκάνδαλο Qatargate, είχε κληθεί να καταθέσει, αλλά δεν προσήλθε, κάνει το Politico, σε δημοσίευμά του για τον Έλληνα πολιτικό και βουλευτή της ΝΔ.

Το σκάνδαλο Qatargate ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2022 – μετά την αποχώρηση του Αβραμόπουλου από την Επιτροπή – όταν η βελγική αστυνομία ξεκίνησε μια σειρά από εφόδους σε ακίνητα και γραφεία στις Βρυξέλλες, συνέλαβε βασικούς υπόπτους και κατάσχεσε σακούλες με μετρητά σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες για διαφθορά που έχουν πλήξει την ΕΕ. Οι βασικοί ισχυρισμοί είναι ότι ύποπτοι που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκαν χρήματα ή δώρα σε αντάλλαγμα για να εκτελέσουν τις εντολές του Κατάρ.

«Ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με το εισόδημα που έλαβε από μια μη κυβερνητική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου», δήλωσε στο Politico ένας από τους ανώτερους Έλληνες αξιωματούχους.

Belgian authorities have issued a European arrest warrant for Greece’s former European Commissioner for Migration, Dimitris Avramopoulos, in connection with the Qatargate scandal, according to two senior Greek officials involved in the judicial process.https://t.co/IDFL7InJD6 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 22, 2026

Οι βελγικές αρχές κάλεσαν τον πρώην επίτροπο να καταθέσει πριν από σχεδόν ένα χρόνο, αλλά δεν εμφανίστηκε, δήλωσε ο δεύτερος ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος.

Ο πρώην ευρωβουλευτής Πιέρ Αντόνιο Παντζέρι, η πρώην ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζόρτζι συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Αποφυλακίστηκαν εν αναμονή της δίκης τους, αλλά έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στην υπόθεση τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Αβραμόπουλος — ο οποίος είναι επί του παρόντος μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου και διετέλεσε επίτροπος μετανάστευσης από το 2014 έως το 2019 — ήταν επίτιμο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ Fight Impunity, την οποία ίδρυσε ο Παντσέρι. Ο Αβραμόπουλος παραιτήθηκε από την οργάνωση μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο. Οι βελγικές αρχές κάλεσαν τον πρώην επίτροπο να καταθέσει πέρυσι, αλλά δεν έδωσε συνέχεια.

«Η συμμετοχή μου στην Fight Impunity ήταν εξαρχής εντελώς χωρίς εκτελεστικές ή διοικητικές ευθύνες», δήλωσε ο πρώην επίτροπος σε δήλωσή του όταν παραιτήθηκε. Είπε ότι έλαβε 73.000 ευρώ από τη ΜΚΟ μεταξύ Φεβρουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022.

«Αυτή η υπόθεση δεν είχε ποτέ καμία σχέση με εμένα», ανέφερε ο Αβραμόπουλος σε δήλωσή του που εκδόθηκε τη Δευτέρα. «Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έκλεισε πριν από τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και τη σφραγίδα έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από απόφαση που υπέγραψε η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Οποιαδήποτε προσπάθεια των βελγικών αρχών να το ανοίξουν ξανά και να εμπλέξουν το όνομά μου σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την Καταπολέμηση της Ατιμωρησίας — είτε μέσω αβάσιμων ισχυρισμών είτε μέσω διαστρέβλωσης γεγονότων — είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο».

Για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης, η ελληνική βουλή θα πρέπει να ψηφίσει την άρση της ασυλίας του Αβραμόπουλου.

«Παρόλο που πρόκειται για ένα εντελώς αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν θα επικαλεστώ καμία βουλευτική ασυλία. Αντιθέτως, θα απευθυνθώ προσωπικά στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως το θέμα και να εκδοθεί απόφαση», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας – Για «πολιτική δίωξη» μιλά η ίδια

Παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ – «Οι πόλεμοι διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο»

Συνεργάτης της Διαμαντοπούλου υπέρ της συνεργασίας με Μητσοτάκη – «Πολιτική αλλαγή είναι και η μη αυτοδυναμία της ΝΔ»













