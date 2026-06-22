Την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας – Για «πολιτική δίωξη» μιλά η ίδια

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ύστερα από απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, μετά από αναβολή που δόθηκε την περασμένη Πέμπτη. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο αναβολές. Η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Η άρση ασυλίας αφορά τρεις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στην Βουλή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και σχετίζονται με τη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα και συγκεκριμένα αφορά μηνύσεις αστυνομικών και μίας δικαστικής γραμματέως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ψηφοφορία η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν την άρση ασυλίας και για τις τρεις υποθέσεις, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση ψήφισαν «παρών», ενώ ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, καταψήφισαν.

Στη συνεδρίαση σημειώθηκε εκ νέου ένταση μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής Γιώργου Γεωργαντά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που ζήτησε την εξαίρεσή του από το προεδρείο, καταλογίζοντάς του συμπαιγνία με την κυβερνητική πλειοψηφία σε βάρος της. Ζήτησε επίσης την εξαίρεση δύο μελών της Επιτροπής, και συγκεκριμένα του μέλους της Επιτροπής Νότη Μηταράκη – τον αποκάλεσε «υπόδικο» λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – και κατά του Δημήτρη Καιρίδη – τον αποκάλεσε «υβριστή».

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση σε δημοσιογράφους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «καθαρά κατασκευασμένες» δικογραφίες και στημένες διαδικασίες που ουσιαστικά υποκρύπτουν πολιτική δίωξη στο πρόσωπό της. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια της ΝΔ να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών και να ποινικοποιήσει τη δράση όσων κάνουν αποκαλύψεις.

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