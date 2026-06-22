Η Άννα Διαμαντοπούλου το λέει εκλεπτυσμένα, προσεκτικά και διπλωματικά, αλλά οι συνεργάτες της το ξεστομίζουν ευθέως, κυνικά και με σαφήνεια: Βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τη ΝΔ είναι το νόημα, των παρεμβάσεών τους. Ήτοι, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στο να μην κερδίσει αυτοδυναμία η ΝΔ, ώστε να αναδειχθεί μία γαλαζοπράσινη συγκυβέρνηση, που θα αλλάξει (;) κάπως το μίγμα της ασκούμενης πολιτικής.

Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα ποια είναι η στρατηγική της πλευράς Διαμαντοπούλου, έρχεται ο Γιώργος Σακελλίων, εκ των στενών συνεργατών και υποστηρικτών της, για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να μην μείνει καμία ψευδαίσθηση.

Αφού υιοθετεί την άποψη της κυρίας Διαμαντοπούλου, με ολίγη «διόρθωση» περί της βελτίωσης της οικονομίας από τη σημερινή κυβέρνηση, ο κ. Σακελλίων ορίζει την «πολιτική αλλαγή», για την οποία ψήφισε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ομόφωνα, με τρόπο που… χωράει άνετα και τη… ΝΔ. Για την ακρίβεια «οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία η ΝΔ δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, συνιστά επί της ουσίας μια πολιτική αλλαγή» λέει ο συνεργάτης της Διαμαντοπούλου.

Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν η ΝΔ συνεχίσει να κυβερνά από τη θέση του πλειοψηφικού και πανίσχυρου εταίρου, αρκεί που θα έχει έναν κυβερνητικό σύμμαχο του 8% ή και 10% και 12%! Και συμπληρώνει ότι «το εύρος και η ποιότητα της αλλαγής βέβαια είναι επίσης ζητούμενα», εννοώντας προφανώς ότι όσο πιο δυνατό είναι το ΠΑΣΟΚ για να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, τόσο πιο πολύ θα επηρεάσει την πολιτική μίας κυβέρνησης συνεργασίας.

Και το θέτει ακόμα πιο εύλογα γα να μην μείνει αμφιβολία, φροντίζοντας να δώσει σχετικότητα στην έννοια της νίκης, καθώς επιλέγει ο ίδιος να βάλει τη λέξη σε… εισαγωγικά: «Ο στόχος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι η «νικη» και η όσο το δυνατόν ευρύτερη «πολιτική αλλαγή» προς όφελος της πλειοψηφίας των πολιτών».

Στην πραγματικότητα η ανάρτηση του κ. Σακελλίων δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά μόνον επεξηγεί ευθαρσώς και ανερυθρίαστα την εκπεφρασμένη θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου, ότι η ΝΔ είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές και όχι μετά και πως θα ήταν πολιτική αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Ουσιαστικά δηλαδή το στρατόπεδο της πρώην κοινοτικής επιτρόπου έχει αποδεχθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος και άρα εκείνος και όχι το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπερ σημαίνει ότι αφού το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ρόλος που απαγορεύει ουσιαστικά τη συνεργασία με το πρώτο κόμμα, τότε φυσικά και είναι ενδεδειγμένη λύση η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, ώστε να… βελτιωθεί η πολιτική που θα ασκηθεί στην επόμενη τετραετία.

Εννοείται ότι στα γραφόμενά του ο συνεργάτης της κυρίας Διαμαντοπούλου αποκλείει οποιαδήποτε ιδέα για προοδευτική διακυβέρνηση με δυνάμεις που κινούνται απέναντι από τη ΝΔ.

Ολόκληρη η αποκαλυπτική των προθέσεων της δεξιόστροφης πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ, ανάρτηση του Γιώργου Σακελλίων:

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με το «διάλογο» και την «αντιπαράθεση» που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες:

1. Σε σχέση με τη διακυβέρνηση Α. Τσίπρα και τα όσα πρόσφατα γίναν γνωστά για εκείνη την εποχή από τη σειρά «στο χιλιοστό», ναι, η σημερινή κατάσταση της οικονομίας είναι και σαφώς καλύτερη και η εικόνα της χώρας σημαντικά βελτιωμένη.

2. Η καθημερινότητα των πολιτών παραμένει δύσκολη από την ακρίβεια.

3. Η ανακατανομή της οικονομικής επιτυχίας προς όφελος της πλειοψηφίας των πολιτών είναι το ζητούμενο της σοσιαλδημοκρατίας.

4. Για να επιτευχθεί αυτή η ανακατανομή χρειάζεται πολιτική αλλαγή.

5. Οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία η ΝΔ δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, συνιστά επί της ουσίας μια πολιτική αλλαγή. Το εύρος και η ποιότητα της αλλαγής βέβαια είναι επίσης ζητούμενα.

Ο στόχος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι η «νίκη» και η όσο το δυνατόν ευρύτερη «πολιτική αλλαγή» προς όφελος της πλειοψηφίας των πολιτών.

Κάθε σκέψη που δεν βοηθάει σε αυτό το σκοπό και έχει στόχο μόνο τη διαχείριση μιας ήττας ή την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε ένα προσωποκεντρικό κόμμα (και μάλιστα από ένα πρόσωπο που εγγυημένα έφερε οικονομική αποτυχία στη χώρα) το μόνο που καταφέρνει είναι να ενισχύει τη ΝΔ, τον Κ. Μητσοτάκη και να μειώνει τις πιθανότητες μιας πολιτικής αλλαγής!

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