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12.06.2026 19:14

Πλάι πλάι με φουσκωτό καρχαρίας 3 μέτρων κοντά σε παραλία στην Ανάβυσσο – Καθησυχάζουν οι ειδικοί (Video)

12.06.2026 19:14
karxarias anabissos – new

Επιβάτες φουσκωτού σκάφους εντόπισαν καρχαρία του είδους μάκο περίπου 300 μέτρα από την ακτή στην παραλία Αλυκές Αναβύσσου, μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλιακές ζώνες της Αττικής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Το Πρωινό, το θαλάσσιο ζώο εκτιμάται ήταν μήκους τριών μέτρων, προκαλώντας προσωρινή ανησυχία στους λουόμενους και τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη θάλασσα εκείνη την ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αλυκές Αναβύσσου, με τον καρχαρία να κινείται σε μικρή απόσταση από την ακτή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία επαφή με ανθρώπους.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο»

Καθησυχαστική εμφανίστηκε η θαλάσσια βιολόγος και διευθύντρια του Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, Αναστασία Μήλιου, η οποία τόνισε ότι η παρουσία καρχαριών κοντά στις ακτές σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους είναι φυσιολογική και δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Όπως εξήγησε, οι καρχαρίες «πάντα υπήρχαν στις ελληνικές θάλασσες» και η προσέγγισή τους σε παράκτιες περιοχές σχετίζεται κυρίως με αναζήτηση τροφής ή αναπαραγωγικές διεργασίες, ενώ απομακρύνονται όταν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων στη σύγχρονη εποχή στην Ελλάδα, πέρα από ανεπιβεβαίωτες αναφορές προηγούμενων δεκαετιών, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα κινδύνου γύρω από τους καρχαρίες συχνά ενισχύεται από παραπληροφόρηση.

Αναφερόμενη ειδικά στον καρχαρία μάκο, η επιστήμων απέκλεισε το ενδεχόμενο να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο την ακτή με αποτέλεσμα να υπάρξει επαφή με λουόμενους, επισημαίνοντας ότι το είδος αυτό αποφεύγει την ανθρώπινη παρουσία.

Το περιστατικό εντάσσεται, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, στη φυσιολογική συμπεριφορά των θαλάσσιων οικοσυστημάτων του Αιγαίου και της ευρύτερης ελληνικής θαλάσσιας ζώνης, όπου τέτοια είδη εμφανίζονται κατά διαστήματα χωρίς να προκαλούν απειλή για το κοινό.

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