Βρετανία: Γιατί δεν μπορεί να… στεριώσει πρωθυπουργός τα τελευταία χρόνια

Ντέιβιντ Κάμερον. Τερέζα Μέι. Λιζ Τρας. Μπόρις Τζόνσον. Ρίσι Σούνακ. Κιρ Στάρμερ. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί έχουν ένα κοινό: είναι όλοι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας από το 2016 – οπότε και έγινε το δημοψήφισμα για το Brexit – μέχρι σήμερα.

Το πράγμα αρχίζει να γίνεται… ενδημικό: στη Βρετανία οι πρωθυπουργοί έχουν πλέον μέση διάρκεια θητείας μικρότερη από ένα 18μηνο (στην περίπτωση της Τρας μικρότερη από τη ζωή ενός λάχανου εκτός ψυγείου…). Και το ερώτημα που προκύπτει είναι φυσιολογικό: γιατί συμβαίνει αυτό;

«Είναι η οικονομία, βλάκα»

Η απάντηση, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, βρίσκεται στον αφορισμό του Τζέιμς Κάρβιλ, συμβούλου της προεκλογικής εκστρατείας του Μπιλ Κλίντον: «Είναι η οικονομία, βλάκα». Η Βρετανία οδεύει προς τον έκτο πρωθυπουργό του σε διάστημα περίπου επτά ετών, καθώς ο ένας πολιτικός ηγέτης μετά τον άλλον αποδεικνύεται ανίκανος να αντιμετωπίσει μια επίμονα αδύναμη οικονομία, η οποία έχει επιβαρύνει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο, εξαντλώντας το εκλογικό σώμα.

Κιρ Στάρμερ

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός και ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κίρ Στάρμερ, ο οποίος παραιτείται μετά από μόλις δύο χρόνια στη θέση αυτή, βρίσκεται σε καλή παρέα. Οι τέσσερις προκάτοχοί του – ο Ρίσι Σουνακ, η Λιζ Τρας, ο Μπόρις Τζόνσον και η Τερέζα Μέι – αντιμετώπισαν πολλές από τις ίδιες δύσκολες προκλήσεις και παρέμειναν στην εξουσία για εξίσου σύντομο χρονικό διάστημα.

Η θητεία της Τρας στην καυτή θέση διήρκεσε λιγότερο από δύο μήνες, αφού η αγορά ομολόγων της έδειξε με σαφήνεια πού να πάει, μετά από ένα σχέδιο για μη χρηματοδοτούμενες φορολογικές περικοπές που παραλίγο να οδηγήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου σε κατάρρευση.

Ρίσι Σουνάκ

Πέρα από τους «φύλακες» της αγοράς ομολόγων, το σύνθημα της εκστρατείας του Κλίντον συνοψίζει εύστοχα ότι είναι σχεδόν πάντα η εμπειρία των ψηφοφόρων από την οικονομία — που γίνεται αισθητή κυρίως από το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά — που καθορίζει πόσο ικανοποιημένοι είναι από τους πολιτικούς ηγέτες.

Υψηλό κόστος

Στη Βρετανία, οι πολιτικοί πληρώνουν ακριβά την αίσθηση ότι η ζωή γίνεται όλο και πιο δύσκολη και πιο ακριβή. Οι μισθοί ίσα που συμβαδίζουν με την αύξηση των τιμών καταναλωτή, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ουσιαστικά καλύτερα οικονομικά. Από την ανάληψη της εξουσίας από το Εργατικό Κόμμα το 2024, ο μέσος εβδομαδιαίος μισθός, προσαρμοσμένος στον πληθωρισμό και εξαιρουμένων των επιδομάτων, έχει αυξηθεί ελάχιστα, κατά λιγότερο από 1%, φτάνοντας τις 494 λίρες (651 δολάρια), σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της χώρας – αύξηση που δεν ξεπερνά σχεδόν καθόλου την αντίστοιχη περίοδο από το 2019.

Οι φόροι, εν τω μεταξύ, βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. «Όλα καταλήγουν στην οικονομία», δήλωσε ο Ραούλ Ρουπαρέλ, επικεφαλής οικονομολόγος για το Ηνωμένο Βασίλειο στη Boston Consulting Group (BCG). Η κακή οικονομική απόδοση του Ηνωμένου Βασιλείου «αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αίσθησης ότι ίσως τα πράγματα δεν βελτιώνονται», είπε στο CNN. Ο Στάρμερ, καθώς και οι τέσσερις ηγέτες που τον προηγήθηκαν, διέγνωσαν όλοι σωστά το διαρκές πρόβλημα της χαμηλής ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου και έθεσαν την επίλυσή του ως κορυφαία προτεραιότητά τους.

Λιζ Τρας

Ωστόσο, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη έχει αποδειχθεί ακατόρθωτη, ακόμη και καθώς το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί, αφήνοντας τις διαδοχικές κυβερνήσεις με ελάχιστα περιθώρια δράσης για να αντιμετωπίσουν έναν αυξανόμενο κατάλογο σχετικών προκλήσεων, από τις ερειπωμένες υποδομές έως τη χρόνια έλλειψη κατοικιών. «Αν έχεις μια οικονομία που αναπτύσσεται, τότε αυτό σου δίνει μεγαλύτερη ευελιξία να επιτύχεις αποτελέσματα σε άλλους τομείς… να επενδύσεις και να δαπανήσεις περισσότερα, να μειώσεις τους φόρους… αποτελεί τη βάση για τα πάντα», δήλωσε ο Ρουπαρέλ.

Αναζητώντας το διαφορετικό

Η αύξηση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κυμάνθηκε κατά μέσο όρο γύρω στο 1% ετησίως από την ανάληψη της εξουσίας από τη Μέι τον Ιούλιο του 2016, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία Capital Economics. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές του πληθυσμού και θεωρείται γενικά καλύτερος δείκτης του βιοτικού επιπέδου, παρουσίασε εξίσου απογοητευτική πορεία. Η απαισιοδοξία για την οικονομία συνέβαλε στο να αποσπάσει το Εργατικό Κόμμα, που υποσχόταν «αλλαγή», μια συντριπτική νίκη στις γενικές εκλογές του 2024.

Οι Βρετανοί αναζητούσαν απεγνωσμένα κάποιον διαφορετικό, έχοντας υπομείνει 14 χρόνια διακυβέρνησης από το Συντηρητικό Κόμμα, μια περίοδο που περιλάμβανε τα διπλά πλήγματα της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και το Brexit και τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες- τη λιτότητα που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, η ουσιαστική αλλαγή αργεί, γεγονός που οδήγησε σε επιδείνωση της εικόνας της πρωθυπουργίας του Στάρμερ και επέφερε βαριές απώλειες στο Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, οι οποίες ουσιαστικά σφράγισαν τη μοίρα του Στάρμερ.

Μπόρις Τζόνσον

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι οι πιέσεις από το κόστος διαβίωσης αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για τους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, οπότε αναμφίβολα θα ήταν στο επίκεντρο των σκέψεων πολλών ψηφοφόρων», δήλωσε ο Μπεν Χάρισον, διευθυντής του think tank Work Foundation στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, μετά τις ήττες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές. Όπως ο Στάρμερ κληρονόμησε μια υποτονική οικονομία, έτσι και ο διάδοχός του θα κληρονομήσει την ίδια κατάσταση. Ίσως, όμως, ο διάδοχός του να έχει περισσότερο χρόνο για να αντιμετωπίσει προκλήσεις που δεν επρόκειτο ποτέ να επιλυθούν από τη μία μέρα στην άλλη.

Δύσκολη υπόθεση

«Η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι εύκολη υπόθεση βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Ρουπαρέλ της BCG. «Η κατασκευή νέων υποδομών, η μείωση των τιμών της ενέργειας… όλα αυτά χρειάζονται χρόνο». Η Ρουθ Γκρέγκορι, αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγος για το Ηνωμένο Βασίλειο στην Capital Economics, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «είχε κάποιες καλές ιδέες και εφάρμοσε πολιτικές που θα μπορούσαν να δώσουν στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου μια πιο μακροπρόθεσμη ώθηση», όπως τα σχέδια για αύξηση των επενδύσεων και «ενίσχυση» της οικοδομικής δραστηριότητας.

«Ωστόσο, λόγω μιας σειράς λανθασμένων κινήσεων και της, όπως φαίνεται, ανεπαρκούς υλοποίησης… η ώθηση αυτή είναι πιθανότερο να είναι αμελητέα», δήλωσε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου θα αναπτυχθεί μόλις κατά 0,8% φέτος, σύμφωνα με πρόβλεψη του Απριλίου. Το ποσοστό αυτό είναι μισή εκατοστιαία μονάδα χαμηλότερο από την εκτίμησή του Ιανουαρίου, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει αρνητικές επιπτώσεις μέσω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, και υπογραμμίζει το μέγεθος της πρόκλησης που βρίσκεται μπροστά.

Τερέζα Μέι

«Οι οικονομικές προκλήσεις της Βρετανίας δεν θα εξαφανιστούν με την αλλαγή πρωθυπουργού», προειδοποίησε η Ρέιν Νιούτον Σμιθ, διευθύνουσα σύμβουλος της Confederation of Business Industry, ενός επιχειρηματικού λόμπι. «Η οικονομία δεν θα διορθωθεί από μόνη της, ενώ οι πολιτικοί κοιτάζουν προς τα μέσα. Και δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το κόστος διαβίωσης χωρίς να αντιμετωπίσεις το κόστος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας», πρόσθεσε. «Η χώρα χρειάζεται τώρα σταθερότητα», είπε. Ο επόμενος πρωθυπουργός «πρέπει να δράσει γρήγορα για να καθησυχάσει τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, να προστατεύσει το βιοτικό επίπεδο και να χαράξει ένα αξιόπιστο, υλοποιήσιμο σχέδιο για την ανάπτυξη».

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