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22.06.2026 23:13

Καναδάς: Ένοπλο επεισόδιο στο Μόντρεαλ με τρεις νεκρούς και μία τραυματία αστυνομικό (Videos)

22.06.2026 23:13
montreal

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ένοπλου επεισοδίου σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ. Μία αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση χωρίς να έχουν ακόμη διευκρινίσει τις συνθήκες ή τα κίνητρα της επίθεσης.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε στις 11:35 τοπική ώρα (18:35 ώρα Ελλάδας) και «είναι ακόμη σε εξέλιξη», όπως ανακοίνωσαν οι δυνάμεις της τάξης, χωρίς να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού ή τα κίνητρα του υπόπτου.

«Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε το κίνητρο πίσω από όλα αυτά», δήλωσε στο δίκτυο Radio-Canada ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Κεμπέκ, Ίαν Λαφρενιέρ.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συγκεκριμένη συνοικία του δυτικού Μόντρεαλ, όπου βρίσκονται πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ύποπτο, ο οποίος φορούσε στρατιωτική στολή και κειτόταν στο έδαφος.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ έκλεισε για την κυκλοφορία και ο παρακείμενος αυτοκινητόδρομος.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Εβραϊκών και Ισραηλινών Σχέσεων (CIJA) ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».

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