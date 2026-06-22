Τραμπ: Η Τεχεράνη θα δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα

Επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα δεχθεί επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), μετά τις σχετικές δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, για τις συνομιλίες στην Ελβετία.

Με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της «πυρηνικής διαφάνειας» στο μέλλον.

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις των πυρηνικών και στρατηγικών του εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η “πυρηνική διαφάνεια” για πολλά χρόνια στο μέλλον», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στην Ελβετία ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα και οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί δέχθηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Βανς.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Τεχεράνη δεν συζήτησε το πυρηνικό της πρόγραμμα στις συνομιλίες της Ελβετίας και δεν αποδέχθηκε καμία νέα δέσμευση.

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