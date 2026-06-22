Στη Γάζα στηρίζουν Εθνική Ισπανίας και υπάρχει λόγος: «Είμαστε περήφανοι για όσους στάθηκαν στο πλευρό μας»

Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου έχουν συγκεντρωθεί σε ένα από τα λιγοστά καφέ που έχουν απομείνει στη Γάζα για παρακολουθήσουν το ματς μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ισπανίας.

Οι Ισπανοί με τέσσερα γκολ εξασφαλίζουν άνετη νίκη και οι θαμώνες δεν κρύβουν την χαρά τους. Η αγάπη των Παλαιστινίων για το ισπανικό ποδόσφαιρο είναι παλιά, αλλά έχει δυναμώσει λόγω της πολιτικής στάσης της ισπανική κυβέρνηση κατά της γενοκτονίας.

Τα τελευταία τρία χρόνια η Ισπανία είναι σταθερά ο πιο ισχυρός υποστηρικτής των Παλαιστινίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πιο δριμύς κριτής του Ισραήλ.

Ο Μοχάμαντ Ατάλα, 43 ετών, δικηγόρος από την πόλη της Γάζας, δήλωσε στο Al Jazeera ότι παρακολουθεί το ισπανικό ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Όμως, όταν ξέσπασε ο πόλεμος και ο αριστερός πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την στήριξη της χώρας του στους ανθρώπους της Γάζα, η αγάπη του για τη «La Roja», όπως είναι γνωστή η εθνική ομάδα της Ισπανίας, απέκτησε μια διαφορετική διάσταση.

«Αγαπάμε τη ζωή και το ποδόσφαιρο. Πολλοί παρακολουθούν εδώ και χρόνια τη La Liga και την ισπανική εθνική ομάδα, αλλά η στάση της Ισπανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου έκανε τους ανθρώπους να νιώσουν πολύ πιο κοντά σε αυτήν», είπε χαρακτηριστικά.

Σάντσεθ και Γιαμάλ

Οι κάτοικοι της Γάζας δεν ξεχνούν την αλληλεγγύη του αστέρα της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ, δεν ξεχνούν ότι η Ισπανία αναγνώρισε το 2024 το κράτος της Παλαιστίνης, δεν ξεχνούν την έκκληση του βασιλιά Φελίπε VI προς το Ισραήλ να σταματήσει τις «απαράδεκτες πράξεις» του στη Γάζα.

«Είμαστε περήφανοι για όσους στάθηκαν στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού σε αυτές τις συνθήκες. Γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι εδώ υποστηρίζουν την Ισπανία, όχι μόνο λόγω του ποδοσφαίρου, αλλά και λόγω αυτών των ανθρωπιστικών της στάσεων», πρόσθεσε.

«Θέλουμε να κερδίσει η Ισπανία και τους στηρίζουμε με θέρμη, αλλά σεβόμαστε και την Εθνική της Σαουδικής Αραβίας», τόνισε.

Το Μουντιάλ είναι ένας από τους λιγοστούς τρόπους διαφυγής των Παλαιστινίων από τις αντιξοότητες της καθημερινότητας. «Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι οι κάτοικοι της Γάζας αγαπούν τη ζωή και τον αθλητισμό, παρά την καταστροφή και τις δυσκολίες που τους περιβάλλουν», δήλωσε ο Αμπού Ρίζκ.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον αντίκτυπο που είχε υποστήριξη της ισπανικής κυβέρνησης και των Ισπανών αθλητών», τόνισε. Οι Παλαιστίνιοι είδαν την κίνηση του Λαμίν Γιαμάλ να υψώσει την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την κατάκτηση της La Liga σαν στήριξη στην αθλητική κοινότητα της Γάζας.

«Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις εξακολουθούν να αποτελούν μια ευκαιρία να υπενθυμίσουν οι Παλαιστίνιοι στον κόσμο τον αγώνα τους και τα βάσανα τους, όπως συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όπου η Παλαιστίνη είχε έντονη παρουσία στις κερκίδες και ανάμεσα στους οπαδούς»,τόνισε.

Αν και το ποδόσφαιρο για πολλούς στον θύλακα είναι ένα μέσο εκτόνωσης, ο Αμπντουλάχ Μασούντ δήλωσε ότι ο αγώνας Ισπανία-Σαουδική Αραβία ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναγνωρίσουν την αλληλεγγύη που έδειξε η Ισπανία στον παλαιστινιακό λαό.

«Όταν βλέπουμε την Παλαιστινιακή σημαία στα γήπεδα νιώθουμε ότι δεν μας έχουν ξεχάσει»

«Εμείς στη Γάζα έχουμε υποφέρει πολύ από την πολιορκία και τον πόλεμο. Αυτό το τουρνουά μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε στιγμές που μοιάζουν κάπως φυσιολογικές. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο όπως κάθε άλλος λαός, και κάποτε ελπίζαμε να δούμε την Παλαιστίνη να παίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε.

«Δεν ξεχνάμε τις θέσεις της Ισπανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου ούτε Ισπανών αθλητών, όπως του Λαμίν Γιαμάλ», πρόσθεσε.

Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι επιλέγουν ποια χώρα θα στηρίξουν στο Μουντιαλ με γνώμονα τη στάση της χώρας απέναντι στην γενοκτονία. «Εκτιμούμε όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό του λαού της Γάζας. Μπορεί να μην μιλούν τη γλώσσα μας, αλλά οι ανθρωπιστικές τους θέσεις μας άγγιξαν περισσότερο από ό,τι αυτές οποιουδήποτε άλλου λαού στον κόσμο. Γι’ αυτό πολλοί εδώ νιώθουν κοντά τους», είπε ο Μασούντ.

«Κάθε φορά που η Παλαιστίνη εμφανίζεται στα γήπεδα ή ανάμεσα στους οπαδούς, νιώθουμε ότι τα βάσανα μας δεν έχουν ξεχαστεί και ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ακούν τη φωνή μας», συμπλήρωσε.

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