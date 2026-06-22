Ο πρώην υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης Σάντσεθ καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκιση για διαφθορά

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Χοσέ Λουίς Αμπάλος, καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε 24 χρόνια φυλάκισης για μια σειρά αδικημάτων που αφορούν διαφθορά, η πρώτη ετυμηγορία σε μια σειρά δικαστικών υποθέσεων που συνδέονται με το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Η ασυνήθιστα μεγάλη ποινή αντανακλούσε τη συσσώρευση κακουργημάτων που διαπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων μιζών από αγορές μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, και τη ζημία στην εμπιστοσύνη του κοινού που προκλήθηκε από την παραβίαση των κανόνων από έναν υπουργό του βαθμού του Αμπάλος, σύμφωνα με την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Μια κοινωνία που αντιλαμβάνεται ότι όσοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας ενεργούν καθοδηγούμενοι από ιδιωτικά συμφέροντα ή συμφέροντα που δεν σχετίζονται με τη δημόσια υπηρεσία… βιώνει απώλεια θεσμικής νομιμότητας, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ίδιου του συστήματος», αναφέρει η ετυμηγορία.

Παρ’ όλα αυτά, ο πραγματικός χρόνος που θα εκτίσει ο πρώην υπουργός περιορίζεται βάσει της ισπανικής νομοθεσίας σε περίπου 16,5 χρόνια, ανέφερε το δικαστήριο.

Η ποινή έρχεται καθώς περισσότερα από δώδεκα άτομα κοντά στον πρωθυπουργό διερευνώνται ή δικάζονται για διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου και του αδελφού του και ενός πρώην σοσιαλιστή πρωθυπουργού με επιρροή.

Μέχρι σήμερα, καμία από τις υποθέσεις δεν κατονομάζει τον Σάντσεθ, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία πριν από οκτώ χρόνια εκτοπίζοντας μια κεντροδεξιά κυβέρνηση λόγω διαφθοράς με την υπόσχεση να καθαρίσει την πολιτική.

Ερωτηθείς για την ποινή, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση πιστεύει στη «διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ακεραιότητα» και «λυπάται και καταδικάζει απερίφραστα τη συμπεριφορά που έχει σαφώς παραβιάσει αυτές τις αρχές».

Νέο αίτημα για εκλογές

Η ανησυχία του κοινού για τη διαφθορά είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κινείται ανοδικά στην κατάταξη των ψηφοφόρων ως προς τα κορυφαία προβλήματα της χώρας, δήλωσε ο Luis Cornago-Bonal, πολιτικός επιστήμονας στο London School of Economics και σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων Teneo.

«Με τις κατηγορίες να αιωρούνται πλέον πάνω από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ο κίνδυνος είναι η Ισπανία να βυθιστεί σε μια παρατεταμένη φάση δημόσιας δυσαρέσκειας και βαθύτερης πόλωσης», πρόσθεσε.

Η απόφαση της Δευτέρας ανανέωσε τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης προς τον Σάντσεθ να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές, μια επιλογή που η κυβέρνηση έχει αποκλείσει πριν από τη λήξη της θητείας της τον Αύγουστο του 2027.

Η αντιπολίτευση δεν έχει προς το παρόν την υποστήριξη για πρόταση μομφής.

«Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες των υπουργών του», δήλωσε ο Αλμπέρτο ​​Φεϊχό, ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, σε ανακοίνωση από την έδρα του κόμματός του στη Μαδρίτη.

Στην ετυμηγορία του, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας βρήκε στοιχεία διαφθοράς στην ανάθεση σύμβασης για 13 εκατομμύρια μάσκες προσώπου σε μια εταιρεία που συνδέεται με τον επιχειρηματία Βίκτορ ντε Αλντάμα.

Ο Ντε Αλντάμα δήλωσε ένοχος για τη διοχέτευση παράνομων παραγγελιών και έλαβε ποινή φυλάκισης 4,5 ετών με αναστολή.

Το δικαστήριο αποκάλυψε επίσης μηνιαίες πληρωμές ύψους 10.000 ευρώ στον Αμπάλος για «πάγια έξοδα» και την πρόσληψη δύο συνεργατών του σε δημόσιες εταιρείες, ένας εκ των οποίων είχε καλύψει τα έξοδα στέγασης του.

Διαβάστε επίσης:

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ νόθευσε τις εκλογές – Ζητά επανακαταμέτρηση

Η Ουάσινγκτον ανέστειλε επισήμως τις κυρώσεις σε βάρος του ιρανικού πετρελαίου έως την 21η Αυγούστου

Φονικός καύσωνας με 40άρια στην Ευρώπη: Δύο παιδιά πέθαναν μέσα σε ΙΧ στη Γαλλία, σε ποτάμια και πάρκα οι πολίτες για λίγη δροσιά (Photos/Video)