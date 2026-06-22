Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ νόθευσε τις εκλογές – Ζητά επανακαταμέτρηση

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ είχε νοθεύσει τις προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή σε μια ανάρτηση στο X/Twitter, μετά την ήττα του από τον δεξιό υποψήφιο Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα.

«Προειδοποίησα ότι το λογισμικό των αδελφών Μπαουτίστα ήταν ευάλωτο, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2018, και ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί με λογισμικό διαθέσιμο στο κοινό», έγραψε ο Πέτρο στο X, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει έλεγχο του λογισμικού πριν από τις εκλογές, αλλά ότι δεν είχε επιτραπεί.

Le pedí al registrador, y al procurador la accion positiva a mi solicitud, que permitieran la auditoría técnica del software antes de primera vuelta y en segunda vuelta demandé que se recuperara inmediatamente el candado Hash y la estampilla del tiempo, para asegurar que no se… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2026

«Λοιπόν, σήμερα έχουμε στοιχεία για αλλαγή στις διευθύνσεις IP αρκετών διακομιστών που ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο. Αυτό σημαίνει ότι το λογισμικό παραβιάστηκε και άλλοι εισήγαγαν δεδομένα για εκλογικά τμήματα και κέντρα ψηφοφορίας», είπε. «Η μόνη οντότητα στον κόσμο που είναι ικανή να το κάνει αυτό είναι το Κράτος του Ισραήλ».

Ο Πέτρο πρόσθεσε ότι σχεδιάζει να διαβιβάσει τις πληροφορίες στους δικαστές το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουν να διενεργήσουν «τον έλεγχο από ειδικούς του εκλογικού λογισμικού που δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί» κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

«Ζητώ επανακαταμέτρηση όλων των εκλογικών τμημάτων και επανακαταμέτρηση όλων των ψήφων, μαζί με μια μελέτη των τρωτών σημείων στο εκλογικό λογισμικό και στα εκλογικά τμήματα που επηρεάστηκαν».

Ο Πέτρο προέτρεψε το κοινό να παραμείνει ήρεμο, ώστε να πραγματοποιηθεί μια καταμέτρηση που «αντανακλά πραγματικά τη βούληση του λαού» και ότι «πριν υποκύψουμε στο μίσος, είναι καιρός να επιδιώξουμε έναν εθνικό διάλογο μεταξύ των θεμελιωδών πολιτικών ρευμάτων που χωρίζουν την κολομβιανή κοινωνία στη μέση, ανεξάρτητα από το πραγματικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης.

Ποιος είναι ο Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα;

Ο Ντε Λα Εσπριέλα, 47 ετών, έχει προτείνει αυστηρή καταστολή του εγκλήματος, τερματισμό των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ένοπλες ομάδες και τόνωση του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κολομβίας.

Ο Ντε Λα Εσπριέλα κατηγορεί τον Πέτρο για τα οικονομικά και ασφαλιστικά προβλήματα της χώρας και έχει ορκιστεί να μειώσει τους φόρους και να μειώσει το μέγεθος του κράτους έως και 40%, αλλά έχει δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αύξηση 23% του κατώτατου μισθού που επέβαλε ο Πέτρο, μαζί με άλλα δημοφιλή κοινωνικά μέτρα.

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