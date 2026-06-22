Brexit: Μια δεκαετία χάους – Η Βρετανία ετοιμάζεται για τον έβδομο πρωθυπουργό της

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την παραίτησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για να αποκτήσει η χώρα τον έβδομο ηγέτη της σε 10 χρόνια.

Στα χρόνια που ακολούθησαν το δημοψήφισμα, η Βρετανία προσπάθησε να χαράξει τη δική της πορεία, αλλά δυσκολεύτηκε να ενισχύσει την οικονομία της καταγράφοντας χαμηλή ανάπτυξη, η οποία πλήττεται από υψηλά χρέη και έναν αυξανόμενο λογαριασμό κοινωνικής πρόνοιας, σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας.

Ιούνιος 2016: Το Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίζει υπέρ του Brexit, ο πρωθυπουργός Κάμερον παραιτείται

Οι Βρετανοί προκαλούν παγκόσμιο σοκ ψηφίζοντας με 52%-48% υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τερματίζοντας μια ένωση που διήρκεσε πάνω από 40 χρόνια και βυθίζοντας τη χώρα στη μεγαλύτερη πολιτική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Συντηρητικός Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον παραιτείται και το κόμμα επιλέγει την Τερέζα Μέι για να τον διαδεχθεί.

Ιούνιος 2017: Το ρίσκο με τις πρόωρες εκλογές γυρίζει μπούμερανγκ

Κατακτώντας υψηλή θέση στις δημοσκοπήσεις και επιδιώκοντας μεγαλύτερη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για να προωθήσει τη νομοθεσία για το Brexit, η Μέι προκηρύσσει πρόωρες εκλογές. Οι Συντηρητικοί χάνουν την πλειοψηφία τους και σχηματίζουν κυβέρνηση πετυχαίνοντας συμφωνία με το φιλο-βρετανικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας.

Μάιος 2019: Παράλυση του Brexit, η Μέι παραιτείται, αναλαμβάνει ο Τζόνσον

Η Μέι παραιτείται αφού δεν κατάφερε να σπάσει το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία πρέπει να αποχωρήσει από την ΕΕ. Ο Μπόρις Τζόνσον, ένα από τα κύρια πρόσωπα της καμπάνιας υπέρ του Brexit, κερδίζει την εσωτερική αναμέτρηση των Συντηρητικών για να τη διαδεχθεί.

Δεκέμβριος 2019: Ο Τζόνσον οδηγεί τους συντηρητικούς σε καθαρή νίκη

Με το κοινοβούλιο να έχει παραλύσει λόγω του Brexit, ο Τζόνσον προκηρύσσει πρόωρες εκλογές. Κάνοντας εκστρατεία με το σύνθημα «Get Brexit Done» (Ολοκληρώστε το Brexit), οδηγεί τους Συντηρητικούς στη μεγαλύτερη εκλογική τους νίκη από την σαρωτική νίκη της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1987.

Ιανουάριος 2020: Το Brexit ολοκληρώνεται

Ο Τζόνσον χρησιμοποιεί την εντολή του για να προωθήσει μια συμφωνία Brexit μέσω του κοινοβουλίου και των Βρυξελλών, και η Βρετανία αποχωρεί από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020, καθιστώντας την το πρώτο κράτος που αποχωρεί από το μπλοκ.

Ιούλιος 2022: Ο Τζόνσον απομακρύνεται

Ο Τζόνσον ηγείται της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 – σε κάποιο σημείο νοσηλεύτηκε και ο ίδιος με την ασθένεια – αλλά μια μακρά λίστα σκανδάλων και λαθών αποδεικνύεται καταλυτική και παραιτείται μετά από μια υπουργική εξέγερση.

AP

Σεπτέμβριος 2022: Η χαοτική πρωθυπουργία της Τρας

Η Λιζ Τρας κερδίζει τον Ρίσι Σούνακ σε μια αναμέτρηση για τη διαδοχή του Τζόνσον. Ο «μίνι-προϋπολογισμός» της, που περιλαμβάνει μη χρηματοδοτούμενες φορολογικές περικοπές, τρομάζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αυξάνοντας απότομα το κόστος δανεισμού και αμαυρώνοντας περαιτέρω τη φήμη της Βρετανίας για πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα. Παραμένει πρωθυπουργός μόνο 44 ημέρες πριν ανακοινώσει την παραίτησή της.

Οκτώβριος 2022: Ο Σούνακ γίνεται πρωθυπουργός

Ο Σούνακ αναλαμβάνει ως ο τρίτος πρωθυπουργός της Βρετανίας σε ισάριθμους μήνες, δεσμευόμενος να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στην κυβέρνηση. Δίνει πέντε βασικές δεσμεύσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία, την παύση της παράνομης μετανάστευσης και τη βελτίωση του συστήματος υγείας. Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Σούνακ καταλήγει σε συμφωνία με την ΕΕ σχετικά με τους εμπορικούς κανόνες για τη Βόρεια Ιρλανδία, βελτιώνοντας τους δεσμούς με το μπλοκ.

Μάιος 2024: Ο Σούνακ προκαλεί εκλογές

Υστερώντας από το Εργατικό Κόμμα κατά περίπου 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις, ο Σουνάκ προκηρύσσει εκλογές για τις 4 Ιουλίου.

Ιούλιος 2024: Ο Στάρμερ γίνεται πρωθυπουργός

«Είπαμε ότι θα τερματίσουμε το χάος και θα το κάνουμε», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, στους υποστηρικτές του στις 5 Ιουλίου 2024, μετά τη νίκη του σε μια σαρωτική εκλογική αναμέτρηση, αλλά με το μικρότερο ποσοστό εκλογικών ψήφων από οποιαδήποτε κυβέρνηση πλειοψηφίας στη σύγχρονη ιστορία.

Αύγουστος 2024: Ο Στάρμερ προειδοποιεί «τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα»

Ο Στάρμερ προειδοποιεί για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, λέγοντας ότι το Εργατικό Κόμμα έχει κληρονομήσει «μια οικονομική μαύρη τρύπα» και λέει στους ψηφοφόρους ότι «τα πράγματα θα χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν».

Οκτώβριος 2024: Ο πρώτος προϋπολογισμός των εργατικών

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοινώνει αυξήσεις φόρων ύψους 40 δισεκατομμυρίων λιρών (52,76 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως, κυρίως μέσω της αύξησης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών, θέτοντας το φορολογικό βάρος σε τροχιά για να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε καιρό ειρήνης και προκαλώντας κατακραυγή από τις επιχειρήσεις.

Φεβρουάριος 2025: Το κόμμα REFORM UK του Νάιτζελ Φάρατζ σημείωνει άνοδο

Το δεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK ξεπερνά τους Εργατικούς σε εθνική δημοσκόπηση για πρώτη φορά. Το Reform UK, με επικεφαλής τον υποστηρικτή του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ, βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων από τότε.

Ιούνιος 2025: Η εξέγερση αναγκάζει τον Στάρμερ να κάνει στροφή 180 μοιρών στον τομέα της πρόνοιας

Ο Στάρμερ αναγκάζεται να ανατρέψει τα σχέδια για τη μείωση του προϋπολογισμού κοινωνικής πρόνοιας της Βρετανίας, αφού οι δικές του υποσχέσεις απείλησαν να ρίξουν την κυβέρνηση.

Σεπτέμβριος 2025-Ααπρίλιος 2026: Σκάνδαλο Μάντελσον

Η πίεση στον Στάρμερ αυξάνεται λόγω του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον. Ο Μάντελσον αργότερα απολύθηκε λόγω των δεσμών του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, καθώς προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με την κρίση του Στάρμερ και τη διαδικασία ελέγχου που εμπλέκεται.

Μάιος 2026: Καταστροφή στις τοπικές εκλογές

Το Εργατικό Κόμμα υφίσταται σοβαρές απώλειες στις τοπικές εκλογές της Αγγλίας και για τις συνελεύσεις της Σκωτίας και της Ουαλίας, εντείνοντας τα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του Στάρμερ να κυβερνήσει, με το Reform UK να είναι ο κύριος ωφελημένος.

Μάιος 2026: Παραιτείται ο Γουές Στρίτινγκ από υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ παραιτείται λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Στάρμερ και ζητά μια νέα αναμέτρηση για την ηγεσία.

Ιούνιος 2026: Παραιτείται ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι παραιτείται λόγω μιας πολύμηνης διαμάχης για τις αμυντικές δαπάνες, κατηγορώντας τον Στάρμερ ότι δεν κατάφερε να διαθέσει τα χρήματα που χρειάζονταν για να διατηρήσει τη χώρα ασφαλή από τις αυξανόμενες απειλές.

Ιούνιος 2026: Ο Άντι Μπέρναμ δείχνει ότι μπορεί να νικήσει το Reform UK

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, κερδίζει τις εκλογές στη βόρεια Αγγλία, κατατροπώνοντας το Reform UK στη διαδικασία και επιτρέποντάς του να επιστρέψει στο Γουέστμινστερ, απομακρύνοντας ένα βασικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε ηγετική αναμέτρηση εναντίον του Στάρμερ.

Ο Στρίτινγκ, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα συμμετάσχει σε μια αναμέτρηση ηγεσίας, στηρίζει τον Μπέρναμ, ενισχύοντας τη θέση του πρώην δημάρχου ως πρωτοπόρου.

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