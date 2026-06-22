Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ – Εκλογές ζητάει ο Φάρατζ (video)

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, όλο και πιο απομονωμένος μετά τη νίκη σε αναπληρωματικές εκλογές του εσωκομματικού αντιπάλου του στο Εργατικό Κόμμα Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε την παραίτησή του.

#BREAKING | Keir Starmer announces he will quit as UK PM, conceding to pressure from his Labour Party to hand over reins of power



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Mετάξυ άλλων δήλωσε ο απερχόμενος βρετανός πρωθυπουργός: «Μια νέα κυβέρνηση των Εργατικών, η πρώτη έπειτα από 14 χρόνια. Μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας μας άνοιξε ύστερα από χρόνια απογοήτευσης και αδιεξόδων, προσφέροντας την ευκαιρία να αλλάξουμε προς το καλύτερο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα με την πολιτική. Η πορεία μέχρι εκείνο το σημείο δεν ήταν εύκολη. Πριν από έξι χρόνια, ανέλαβα ένα Εργατικό Κόμμα που ήταν πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο.

Μου έλεγαν ξανά και ξανά ότι το κόμμα μου είχε τελειώσει, ότι ανήκαμε πλέον στο παρελθόν και ότι η κατάκτηση της πλειοψηφίας στις γενικές εκλογές – πόσο μάλλον μιας σαρωτικής νίκης – ήταν αδύνατη.

Διαψεύσαμε όσους το πίστευαν, γιατί αλλάξαμε το κόμμα μας. Ξεριζώσαμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια και γίναμε ξανά ένα κόμμα που στεκόταν με υπερηφάνεια δίπλα στη χώρα του και κάτω από την εθνική της σημαία.

Η δύσκολη αυτή προσπάθεια αλλαγής είχε έναν και μόνο σκοπό: όχι την εξουσία για χάρη της εξουσίας, αλλά τη βελτίωση της Βρετανίας. Τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης χώρας, βασισμένης στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό, όπου όλοι αναγνωρίζονται, όλοι έχουν αξία και όπου ο πλούτος και οι ευκαιρίες ανήκουν σε όλους και όχι μόνο στους λίγους προνομιούχους» είπε μεταξύ άλλων ο Κιρ Στάρμερ ανακοινώνοντας την παραίτησή του.

Ο Κιρ Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου είναι πολύ χαμηλή, είχε επαναλάβει την Παρασκευή ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην εξουσία, όμως η πίεση συνέχισε να αυξάνεται το σαββατοκύριακο. Δεν έχει κάνει έκτοτε καμιά δήλωση.

Πολλοί δημοσιογράφοι είχαν πάρει θέσεις από τα χαράματα σήμερα έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ και μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, πρόκειται να ορκισθεί επισήμως βουλευτής γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα). Είναι ένα απαραίτητο στάδιο για να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και στη συνέχεια να αναλάβει επικεφαλής της κυβέρνησης».

Το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του από την πρωθυπουργία

Ο Στάρμερ ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και ότι έχει ζητήσει από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος, με την υποβολή υποψηφιοτήτων να ανοίγει στις 9 Ιουλίου.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί πριν από τις θερινές κοινοβουλευτικές διακοπές, στις 16 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που γίνουν εσωκομματικές εκλογές, θα γίνουν στο ενδιάμεσο και μέχρι το άνοιγμα ξανά του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο

Ο Φάρατζ απαιτεί άμεσα εκλογές

Σε ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα στο Substack, ο ηγέτης του Reform UK υποστήριξε ότι οι Βρετανοί ψηφοφόροι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα και κάλεσε τον διάδοχο του Κιρ Στάρμερ να προκηρύξει γενικές εκλογές το συντομότερο δυνατό.

«Ο Στάρμερ δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ανέτρεψα και δεν θα είναι ο τελευταίος. Ντέιβιντ Κάμερον. Τερέζα Μέι. Ρίσι Σούνακ. Και ο επόμενος θα είναι ο Άντι Μπέρναμ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φάρατζ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποτυχία των διαδοχικών πολιτικών ηγετών οφείλεται στον ίδιο λόγο, κατηγορώντας το πολιτικό κατεστημένο ότι αδυνατεί να αντιληφθεί πως οι πολίτες δεν ανέχονται την αθέτηση προεκλογικών δεσμεύσεων.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνει η πολιτική τάξη είναι ότι οι ψηφοφόροι δεν δέχονται να τους θεωρούν ανόητους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να θεωρούν δεδομένες τις ψήφους των πολιτών που τους στήριξαν και στη συνέχεια να τους προδίδουν μόλις αποκτήσουν την εξουσία. Η πολιτική βασίζεται στην εμπιστοσύνη», σημείωσε.

Ο επικεφαλής του Reform UK τόνισε ότι η Βρετανία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε μία ακόμη εβδομάδα πολιτικής αβεβαιότητας, επιμένοντας ότι η μόνη λύση είναι η άμεση προσφυγή στις κάλπες. «Γι’ αυτό ζητώ τη διεξαγωγή γενικών εκλογών το συντομότερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τις πρόσφατες επιδόσεις του κόμματός του στις τοπικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια πολίτες στήριξαν τους υποψηφίους του Reform UK και ότι το κόμμα του προηγείται στις δημοσκοπήσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

«Γι’ αυτό εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν συμβούλους του Reform στις τοπικές εκλογές και γι’ αυτό βρισκόμαστε στην πρώτη θέση σε περισσότερες από 300 δημοσκοπήσεις εδώ και πάνω από έναν χρόνο», υποστήριξε.

To φαβορί για τη διαδοχή

Ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ και μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, πρόκειται να ορκισθεί επισήμως βουλευτής γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα). Είναι ένα απαραίτητο στάδιο για να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και στη συνέχεια να αναλάβει επικεφαλής της κυβέρνησης.

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