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22.06.2026 10:33

Νότια Κορέα: Νέα καταδίκη για τον Παρκ Σουνγκ-τζε – Ποινή κάθειρξης 25 ετών στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης

22.06.2026 10:33
ParkSung-jae

Δικαστήριο της Σεούλ καταδίκασε σήμερα έναν πρώην υπουργό Δικαιοσύνης σε κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην κρίση του στρατιωτικού νόμου το 2024.

Ο Παρκ Σουνγκ-τζε καταδικάσθηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη 25 ετών για την ανάμιξή του σε «μια εξέγερση», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap από δικαστήριο της Σεούλ.

Διάταγμα του πρώην προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ στις 3 Δεκεμβρίου 2024 είχε αναστείλει για λίγο την πολιτική εξουσία και είχε βυθίσει τη Νότια Κορέα σε πλήρη πολιτική αβεβαιότητα. Τελικά οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κινητοποιήθηκαν για να το ακυρώσουν με ψηφοφορία.

Στη συνέχεια ο Γιουν καταδικάσθηκε και κρατείται εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του κατά της ποινής ισοβίων που του επιβλήθηκε.

Στις 12 Ιουνίου καταδικάσθηκε επίσης σε κάθειρξη 30 ετών επειδή έστειλε στη Βόρεια Κορέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να προκαλέσει την Πιονγκγιάνγκ και να δημιουρήσει ένα πρόσχημα για να κηρύξει το Δεκέμβριο 2024 το στρατιωτικό νόμο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Παρκ είχε οργανώσει μια συνεδρίαση αξιωματούχων του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά τις πρώτες ώρες του στρατιωτικού νόμου και είχε ελέγξει τα κενά στις φυλακές για την περίπτωση που συλλαμβάνονταν αντικυβερνητικές προσωπικότητες.

Ως υπουργός Δικαιοσύνης, «διέταξε να υπάρξει συνεργασία με τη διοίκηση του στρατιωτικού νόμου … υποθέτοντας ότι ένα διάταγμα είναι έγκυρο», μετέδωσε το Yonhap επικαλούμενο την ετυμηγορία.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 20 ετών, λέγοντας ότι «μετέτρεψε το νόμο σε εργαλείο εξέγερσης καταχρώμενος την εξουσία και πλήττοντας το κράτος δικαίου».

Πρόσθεσε πως δεν έδειξε καμιά μεταμέλεια.

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