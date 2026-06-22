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22.06.2026 10:16

Βολιβία: Έξι νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους (photos)

22.06.2026 10:16
volivia_sintrivi

Μικρό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην κεντρική Βολιβία, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Άμυνας του κράτους των Άνδεων, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το αεροσκάφος, τύπου Cessna, «υπέστη δυστύχημα (προχθές) Σάββατο 21η Ιουνίου το πρωί κατά τη διάρκεια πτήσης υποστήριξη πολιτικής δράσης στη γραμμή Λα Πας-Κοτσαμπάμπα», στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

«Τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν τον θάνατο των έξι επιβαινόντων: τεσσάρων στρατιωτικών και δυο πολιτών. Δεν υπήρξε ουδείς επιζών», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το κουφάρι του αεροσκάφους βρέθηκε στην περιοχή Σέρο Σαγιάρι, κάπου 220 χιλιόμετρα ανατολικά από τη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας.

Η επιτροπή έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων, δημόσια αρχή, προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της καταστροφής και θα δημοσιεύσει το πόρισμά της αφού ολοκληρώσει το έργο της, περιορίστηκε να αναφέρει το υπουργείο Άμυνας.

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