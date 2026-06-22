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22.06.2026 09:23

Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε φορτηγό πλοίο έπειτα από πλήγμα ρωσικού drone – Τουλάχιστον ένας νεκρός (photo)

22.06.2026 09:23
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ρωσικού drone που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/6) ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει λόγο για «απώλειες».

«Πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο με παναμαϊκή σημαία. Ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε: πρόκειται για έναν μάγειρα ηλικίας 58 ετών, αιγυπτιακής υπηκοότητας», έγραψε ο Κουλέμπα στο Telegram, προσθέτοντας ότι οκτώ ναυτικοί διασώθηκαν.

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι από το επεισόδιο προκλήθηκαν «απώλειες» στο φορτηγό πλοίο, το Victress, το οποίο ταξίδευε με εννεαμελές πλήρωμα, υπηκόους της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ινδίας, και δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει τον πλου του.

Σύμφωνα με τον Ολέκσι Κουλέμπα, άλλα δύο πλοία με σημαίες του Μπελίζ και του Παλάου δέχθηκαν επίθεση από τη Ρωσία στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

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