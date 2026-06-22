Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε φορτηγό πλοίο έπειτα από πλήγμα ρωσικού drone – Τουλάχιστον ένας νεκρός (photo)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ρωσικού drone που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/6) ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό κάνει λόγο για «απώλειες».

«Πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο με παναμαϊκή σημαία. Ένα μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε: πρόκειται για έναν μάγειρα ηλικίας 58 ετών, αιγυπτιακής υπηκοότητας», έγραψε ο Κουλέμπα στο Telegram, προσθέτοντας ότι οκτώ ναυτικοί διασώθηκαν.

A Russian drone strike on the Turkish bulk carrier VICTRESS in the Black Sea.



A large-scale fire on board and victims – Ukrainian Navy.



The crew of the ship was evacuated by the Ukrainian Navy. It was carrying nine crew members – citizens of Egypt, Turkey, and India. pic.twitter.com/eb0rDiSklE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 22, 2026

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι από το επεισόδιο προκλήθηκαν «απώλειες» στο φορτηγό πλοίο, το Victress, το οποίο ταξίδευε με εννεαμελές πλήρωμα, υπηκόους της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ινδίας, και δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει τον πλου του.

Σύμφωνα με τον Ολέκσι Κουλέμπα, άλλα δύο πλοία με σημαίες του Μπελίζ και του Παλάου δέχθηκαν επίθεση από τη Ρωσία στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Διαβάστε επίσης:

Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Αυστραλίας – Βρήκαν θαμμένους 2,7 τόνους! (photos/video)

Αυστραλία: Επιβεβαιώθηκε δεύτερο κρούσμα γρίπης των πτηνών H5

Μακελειό στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο (videos)