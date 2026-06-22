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22.06.2026 08:24

Μακελειό στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο (videos)

22.06.2026 08:24
philippines_police
αρχείου AP

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε σχολείο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (22.06.2026) οι αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στο λύκειο San Jose National High School, στην πόλη Τακλομπάν της επαρχίας Λέιτε.

Η αστυνομία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως οι δύο ύποπτοι για τους πυροβολισμούς έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ ο ένας από αυτούς ήταν 15χρονος μαθητής που φοιτούσε στο συγκεκριμένο σχολείο.

Τα κίνητρά τους παραμένουν άγνωστα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9:00 το πρωί (ώρα Φιλιππίνων) μέσα στο σχολείο στο Μπαράνγκεϊ Σαν Χοσέ, στην πόλη Τακλομπάν, με αυτόπτες μάρτυρες να καταγγέλλουν πως 2 άτομα άνοιξαν πυρ προς πάσα κατεύθυνση.

Από το περιστατικό, 3 άτομα σκοτώθηκαν επί τόπου ενώ άλλοι 5 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινά ιατρικά κέντρα για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών ή για την ταυτότητα των θυμάτων. 

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, διακρίνονται παιδιά να έχουν κρυφτεί κάτω από τα θρανία τους, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί, ουρλιαχτά και κλάματα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή κάνοντας εκτεταμένη έρευνα.

Οι αρχές ανέστειλαν την λειτουργία των σχολείων κοντά στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών.

«Προς το παρόν, οι αρχές επιβολής του νόμου διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για να προσδιορίσουν τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό, να εντοπίσουν όλα τα εμπλεκόμενα άτομα και να διαπιστώσουν το κίνητρο πίσω από αυτό το ατυχές συμβάν», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Τον Ιούλιο του 2022, ένας ένοπλος είχε ανοίξει πύρ κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Ateneo de Manila στην Κουεζόν Σίτι. Εκείνη η επίθεση είχε κοστίσει επίσης τη ζωή σε τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία ήταν και η πρώην δήμαρχος της πόλης Λαμιτάν, Ρόουζ Φουριγκάι.

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