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22.06.2026 13:51

Ιράν – ΗΠΑ: Η Ελβετία ανακοίνωσε άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών

22.06.2026 13:51
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Η Ελβετία ανακοίνωσε την άμεση έναρξη τεχνικών συνομιλιών, στον απόηχο των κρίσιμων επαφών ανάμεσα σε αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη «συμφωνία επί οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών», γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για τις νέες τεχνικές συζητήσεις.

Οδικός χάρτης 60 ημερών και συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών

Οι δύο διπλωματικές αποστολές αναχωρούν από την Ελβετία, δίνοντας τη σκυτάλη σε τεχνικές συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών.

Τα βασικά σημεία της διαδικασίας:

  • Οι επικεφαλής: Στις συζητήσεις ηγήθηκαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
  • Η τοποθεσία: Οι τεχνικές συζητήσεις θα διαρκέσουν ολόκληρη την εβδομάδα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπούργκενστοκ στις ελβετικές Άλπεις.
  • Η μεσολάβηση: Οι κυβερνήσεις του Πακιστάν και του Κατάρ επιβεβαίωσαν με κοινό κείμενο τη συμφωνία επί του οδικού χάρτη για οριστική επίλυση εντός 60 ημερών.

Οι αντιδράσεις των δύο πλευρών και ο ρόλος της Βέρνης

Το Ιράν, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο». Στον αντίποδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε κάποιο επίσημο σχόλιο για το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Από την πλευρά της, η Βέρνη δήλωσε έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία στο πλαίσιο της παράδοσης της προσφοράς καλών υπηρεσιών. «Στόχος μας είναι η διπλωματία μας να φανεί χρήσιμη στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

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