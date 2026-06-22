«Θέσαμε τα θεμέλια, δεν έχουμε χτίσει το σπίτι» – Επιθεωρητές για τα πυρηνικά επιστρέφουν στο Ιράν, λέει ο Βανς

Συνεχίζεται η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν σε τεχνικό επίπεδο, μετά από έναν μαραθώνιο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκεσε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα στην Ελβετία ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα και οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί δέχθηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Βανς.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και επανέναρξης του διαλόγου για το πυρηνικό ζήτημα.

Οι τεχνικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολιτικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών και η συγκρότηση σχετικών τεχνικών ομάδων.

Στη διαδικασία εμπλέκονται επίσης ως μεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν, την ώρα που η κύρια ιρανική διαπραγματευτική ομάδα έχει επιστρέψει στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε νέα φάση των επαφών.

«Θέσαμε τα θεμέλια – δεν έχουμε χτίσει το σπίτι – αλλά έχουμε θέσει μια επιτυχημένη βάση για να φτάσουμε σε ένα καλό σημείο για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ είπε: «Πρόκειται για μια διαδικασία σε εξέλιξη, αλλά αυτό που κάναμε είναι στην πραγματικότητα να οργανώσουμε την επιχείρηση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο στο μέλλον».

Ο Βανς αρνείται ότι οι απειλές Τραμπ ανέτρεψαν τις συνομιλίες

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς αρνήθηκε ότι οι πομπώδεις δηλώσεις τουΝτόναλντ Τραμπ ανέτρεψαν τις διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου με το Ιράν.

Ο Τραμπ, ο οποίος πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Καμπ Ντέιβιντ, απείλησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν σε τηλεφωνική κλήση με το Fox News και είπε στον πρόεδρο του Ιράν να «προσέχει το στόμα του» καθώς εξελίσσονταν οι συνομιλίες. Ο Βανς παραδέχτηκε ότι αυτό προκάλεσε σύντομη διακοπή στις συνομιλίες.

«Υπήρξαν λίγες απειλές, λίγες γκρίνιες, αλλά στο τέλος της ημέρας, οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο», είπε.

Ο Βανς είπε ότι οι ΗΠΑ είπαν στους Ιρανούς ότι ο Τραμπ θα απαντούσε στις δηλώσεις τους για να διορθώσει τα πράγματα.

«Αυτό που είπαμε στους Ιρανούς χθες είναι ότι όταν ασχολείστε με αυτό που εμείς οι millennials θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ανοησίες, δεν μπορείτε να περιμένετε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην απαντήσει και να μην διορθώσει τα πράγματα», είπε.

Σχέδιο για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που θα κατευθύνουν χρήματα σε Αμερικανούς αγρότες

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς περιέγραψε μια πρωτοβουλία για την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα έδινε στις ΗΠΑ την έγκριση για το τι μπορεί να αγοράσει η Τεχεράνη χρησιμοποιώντας τα χρήματα.

Είπε ότι το σχέδιο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα απαιτούσε να δαπανηθούν τα χρήματα σε αμερικανικά γεωργικά προϊόντα.

«Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε μια διαδικασία όπου, εάν ποτέ αποδεσμεύσουμε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα, αυτά τα ιρανικά χρήματα, θα διατεθούν για να βοηθήσουν τον λαό του Ιράν και όχι για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», είπε.

Το σχέδιο, που καταρτίστηκε σε συντονισμό με το Κατάρ, θα κατευθύνει τα κεφάλαια προς «αμερικανική σόγια, αμερικανικό καλαμπόκι και αμερικανικό σιτάρι προς όφελος του ιρανικού λαού», είπε.

Πολλοί υποστηρικτές του Ιράν έχουν επικρίνει τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν για την οικονομική βοήθεια στη χώρα. Ενώ οι ΗΠΑ λένε ότι τα αποδεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων, ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα απελευθέρωνε άλλα χρήματα για τέτοιους σκοπούς.

Η δομή που περιέγραψε ο Βανς έχει κάποια ομοιότητα με έναν μηχανισμό που περιλαμβάνεται σε μια συμφωνία υπό τον Τζο Μπάιντεν, όταν ιρανικά κεφάλαια μεταφέρθηκαν από περιορισμένους λογαριασμούς στη Νότια Κορέα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας του Σεπτεμβρίου 2023 για την απελευθέρωση πέντε Αμερικανών που είχαν κρατηθεί στο Ιράν.

Το Ιράν θα επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσει τα χρήματα μόνο για συγκεκριμένες ανθρωπιστικές αγορές, όπως τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα και φάρμακα, και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν τόνισαν ότι κάθε συναλλαγή που χρησιμοποιεί τα κεφάλαια θα παρακολουθείται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ο Βανς περιέγραψε τη συμφωνία ως «μια κλασική συμφωνία Τραμπ, όπου εάν τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ξεπαγώσουν ποτέ, θα πάνε για να κάνουν τους Αμερικανούς αγρότες πλουσιότερους και να θρέψουν τον ιρανικό λαό».

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