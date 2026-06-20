Ισπανία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τη σύζυγο του Σάντσεθ

Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά και ότι της απαγορεύεται η έξοδος από την Ισπανία, σύμφωνα με το κείμενο απόφασης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι τη λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της.

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