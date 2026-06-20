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20.06.2026 16:14

Ισπανία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τη σύζυγο του Σάντσεθ

20.06.2026 16:14
pedro

Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά και ότι της απαγορεύεται η έξοδος από την Ισπανία, σύμφωνα με το κείμενο απόφασης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι τη λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 16:53
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