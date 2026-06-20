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20.06.2026 15:29

«Κέντρα επιστροφής» της ΕΕ: Ο ΟΗΕ εκφράζει ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών

20.06.2026 15:29
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Ο ύπατος αρμοστής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι λυπάται βαθιά για την νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις «επιστροφές» μεταναστών, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να μεταθέτουν τις υποχρεώσεις τους σε τρίτες χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη τον κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών που δεν έλαβαν άσυλο, μία μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ενωσης που περιλαμβάνει την δυνατότητα για τις χώρες μέλη να συνομολογούν συμφωνίες για την εγκατάσταση «κέντρων επιστροφής» εκτός των συνόρων της Ενωσης.

«Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν μπορούν απλώς να μεταθέτουν σε τρίτες χώρες τις υποχρεώσεις τους ως προς τα δικαιώματα του ανθρώπου», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ.

«Η κράτηση και η επιστροφή σε τρίτες χώρες ευάλωτων ατόμων, περιλαμβανομένων παιδιών, αποτελεί μία εξαιρετικά λεπτή άσκηση κρατικής εξουσίας και φέρει υψηλούς κινδύνους παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου», επισημαίνει ο ύπατος αρμοστής προσθέτοντας ότι θα πρέπει να επιδειχθεί στο πλαίσιο αυτό «ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην αξιοπρέπεια – εν τοις πράγμασι και στο πλαίσιο του νόμου».

Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, περί το 20% των αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών χωρίς νόμιμα έγγραφα διαμονής καταλήγουν σε επιστροφή, στατιστικό στοιχείο που επικρίνεται σφοδρά από τους υποστηρικτές μίας αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής.

Τελώντας υπό πίεση για αυστηροποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενωση παρουσίασε εδώ και έναν χρόνο νομοθετικό κείμενο με στόχο την αύξηση του αριθμού των απελάσεων, προκαλώντας την αντίδραση των ευρωβουλευτών της αριστεράς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

«Η διεθνής νομοθεσία για τα δικαιώματα του ανθρώπου και για τους πρόσφυγες είναι σαφής: κανείς δεν πρέπει να προωθείται προς τόπο όπου κινδυνεύει με σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ.

«Είναι η θεμελιώδης αρχή της μη επαναπροώθησης. Πρέπει να τηρείται καθολικά από όλες τις χώρες και τα εδάφη σε όλες τις περιπτώσεις».

«Οι αποφάσεις απέλασης θα πρέπει να βασίζονται πάντοτε σε εξατομικευμένες αποφάσεις και δεν πρέπει να εφαρμόζονται πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών έφεσης», επισημαίνει ο Φόλκερ Τουρκ στην ανακοίνωσή του στην οποία τονίζει επίσης την ανάγκη για υιοθέτηση μίας προσέγγισης «που θα λαμβάνει υπ’ όψιν την συμβολή των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 16:54
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