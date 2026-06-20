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20.06.2026 12:50

Χεζμπολάχ: «Δεν έχει νόημα η εκεχειρία όσο παραμένουν ισραηλινά στρατεύματα στον Λίβανο»

20.06.2026 12:50
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Ο ανώτερος βουλευτής της Χεζμπολάχ στο λιβανικό κοινοβούλιο, Αλί Φαγιάντ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εκεχειρία με το Ισραήλ όσο ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε λιβανικό έδαφος, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει απάντηση.

Σε δηλώσεις του που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ο Φαγιάντ υποστήριξε ότι η θέση της Χεζμπολάχ είναι «ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη και χωρίς περιθώριο υποχώρησης».

«Μια εκεχειρία δεν έχει κανένα νόημα όσο ο εχθρός συνεχίζει τις επιθέσεις και τις στοχευμένες δολοφονίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

Ο Λιβανέζος βουλευτής εξήρε επίσης τη στρατιωτική και διπλωματική στήριξη του Ιράν προς τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει επιδείξει σοβαρή βούληση να συνεχίσει τη στήριξή της έως ότου, όπως είπε, «οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής αποχωρήσουν από τη χώρα».

Κατά τον ίδιο, η υποστήριξη αυτή έχει δημιουργήσει μια «αποτελεσματική ισορροπία δυνάμεων» με το Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο.

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