Air Force One: Το νέο προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ εκστασίασε ακόμα και τον Τραμπ – Η πολυτέλεια και το κόστος (Photos)

Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπει κανείς τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματικά εντυπωσιασμένο. Ωστόσο, το νέο προεδρικό αεροσκάφος που προορίζεται να καλύψει το κενό μέχρι την παράδοση των νέων Air Force One κατάφερε να κερδίσει ακόμη και τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο.

The Air Force on Friday unveiled the Boeing 747-8 that will serve as the new Air Force One, giving the public the first look at the $400 million luxury plane the U.S. accepted as a gift from the Qatari government last year.



The Air Force said in a release that the aircraft will… pic.twitter.com/mbkmsjwOiG June 19, 2026

Κατά την παρουσίασή του στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews, ο Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το αεροσκάφος, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο πολυτελές στον κόσμο». Από την ξύλινη επένδυση υψηλής ποιότητας και τα χρυσά φωτιστικά μέχρι τη νέα εξωτερική εμφάνιση στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, όλα έμοιαζαν να ανταποκρίνονται στις προσωπικές αισθητικές προτιμήσεις του προέδρου.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 747-8 που δώρισε η κυβέρνηση του Κατάρ στο Πεντάγωνο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται να καλύψει το κενό που δημιούργησαν οι πολύχρονες καθυστερήσεις στο πρόγραμμα αντικατάστασης των σημερινών Air Force One. Τα δύο νέα προεδρικά αεροσκάφη που κατασκευάζει η Boeing δεν αναμένεται να παραδοθούν πριν από τα επόμενα χρόνια, προκαλώντας επανειλημμένα την ενόχληση του Τραμπ.

Το νέο αεροπλάνο αποτελεί ουσιαστικά ένα «ιπτάμενο παλάτι».

Στο εσωτερικό του κυριαρχούν δερμάτινα καθίσματα που μετατρέπονται σε κρεβάτια, πολυτελείς χώροι συναντήσεων, ξύλινες επενδύσεις, καφέ αποχρώσεις στους τοίχους και στα χαλιά, καθώς και λεπτομέρειες που παραπέμπουν περισσότερο σε βασιλικό αεροσκάφος παρά σε κρατικό μέσο μεταφοράς. Η μοναδική εμφανής αλλαγή που έγινε κατά την προσαρμογή του ήταν η προσθήκη ζωνών ασφαλείας που φέρουν την προεδρική σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένα «δώρο» 400 εκατ. δολαρίων και η επόμενη ημέρα του Air Force One

Η απόφαση αποδοχής του αεροσκάφους από το Κατάρ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικριτές της κυβέρνησης έθεσαν ζητήματα δεοντολογίας, εθνικής ασφάλειας και πολιτικής ανεξαρτησίας, καθώς πρόκειται για ένα δώρο που αποτιμάται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δαπάνησε σημαντικά ποσά για την προσαρμογή του αεροσκάφους στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της προεδρίας, με το κόστος των μετατροπών να υπολογίζεται επίσης σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Παρόλα αυτά, το συνολικό κόστος παραμένει αισθητά χαμηλότερο από εκείνο του προγράμματος αντικατάστασης των Air Force One, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω υπερβάσεων και καθυστερήσεων.

The VC-25B Bridge aircraft has officially arrived at Joint Base Andrews!



More info: https://t.co/xhurcI0mjL pic.twitter.com/zyUpB99jqm — U.S. Air Force (@usairforce) June 19, 2026

Η χρωματική αλλαγή από την εποχή Κένεντι και το μικρό χειρουργείο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξωτερική εμφάνιση του αεροσκάφους. Το χαρακτηριστικό ανοιχτό γαλάζιο χρωματικό σχέδιο που είχε καθιερωθεί από την εποχή της Τζάκι Κένεντι εγκαταλείπεται, δίνοντας τη θέση του σε μια πιο έντονη σύνθεση με σκούρο μπλε, λευκό και κόκκινο. Πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία που ο Τραμπ είχε προτείνει ήδη από την πρώτη του θητεία, αλλά δεν είχε καταφέρει να υλοποιήσει.

Το σημερινό Air Force One δεν είναι απλώς ένα αεροσκάφος μεταφοράς. Λειτουργεί ως κινητός Λευκός Οίκος, διαθέτει συστήματα ασφαλών επικοινωνιών, δυνατότητα διοίκησης στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιατρικό χώρο που μπορεί να μετατραπεί σε μικρό χειρουργείο και δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα, ώστε να παραμένει σε πτήση για πολλές ώρες εάν απαιτηθεί.

Όσο για τα δύο ιστορικά Boeing 747-200 που υπηρετούν από το 1990 και έχουν μεταφέρει τους Τζορτζ Μπους, Μπιλ Κλίντον, Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν σε εκατομμύρια αεροπορικά μίλια, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προαναγγείλει το μέλλον τους. Όπως είπε, θα αποσυρθούν σταδιακά από την ενεργό υπηρεσία, θα συντηρηθούν και θα μετατραπούν σε μουσεία, διατηρώντας ζωντανό ένα κομμάτι της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Για τον ίδιο τον Τραμπ, πάντως, το νέο αεροσκάφος είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο μεταφοράς. Είναι ένα σύμβολο ισχύος, εικόνας και αμερικανικού κύρους. Και κρίνοντας από τον ενθουσιασμό με τον οποίο το παρουσίασε, φαίνεται πως θεωρεί ότι αντανακλά απόλυτα το προσωπικό του στυλ αλλά και την εικόνα που θέλει να προβάλλει η Αμερική στον κόσμο.

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