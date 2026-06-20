Κρίσιμες διαβουλεύσεις για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή: Στην Ελβετία για νέες διαπραγματεύσεις Γουίτκοφ και Κούσνερ

Στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μεταβαίνει ο Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή στην αμερικανική κυβέρνηση, ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου, βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ελβετία.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στην Ελβετία και ο Αραγτσί;

Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέρουν πως και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ενδέχεται να ταξιδέψει στην Ελβετία το Σάββατο.

Οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν χθες Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Από το βράδυ της Πέμπτης έως το απόγευμα της Παρασκευής, τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στις τάξεις του. Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό από τη Δευτέρα, όταν ανακοινώθηκε η αμερικανοϊρανική συμφωνία που προβλέπει τερματισμό των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, αναφέρθηκαν νέοι βομβαρδισμοί, τους οποίους το Ισραήλ διέψευσε, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ανεστάλησαν από το μεσημέρι. Σε σειρά ισραηλινών αεροπορικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στη νότια Λιβανική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, παρά την ισχύ της εκεχειρίας, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διπλή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Αράμπ Σαλίμ κι ένας ακόμη σκοτώθηκε σε πλήγμα στην περιοχή Ντέιρ εζ Ζαχράνι.

Οι επιδρομές προκάλεσαν επίσης σοβαρές καταστροφές σε κατοικίες. Στο χωριό αλ Νουμαϊρίγια αεροπορικό πλήγμα κατέστρεψε αριθμό σπιτιών, ενώ στο Κάφρ Γκοζ δύο διαδοχικές επιδρομές ισοπέδωσαν δύο κτίρια κατοικιών μέσα σε διάστημα μικρότερο των 30 λεπτών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιθέσεις καταγράφηκαν ακόμη στα χωριά Κφαρ Ρεμάν, Ναμπατίγια αλ Φάουκα, Σουκίν, Χαμπούς, Ζεμπντίν, Σατζντ και Μαχμουντίγια, ενώ μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε και τη συνοικία Ραχμπάτε στην πόλη Ναμπατίγια και τις γύρω περιοχές.

Τα νέα πλήγματα σημειώνονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για την εφαρμογή της συμφωνίας αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει ανησυχία για τη συνέχιση των συγκρούσεων στο μέτωπο του Λιβάνου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμενόταν να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, το βράδυ της Πέμπτης, την τελευταία στιγμή. Μέχρι στιγμής ουδείς γνωρίζει αν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στην Τεχεράνη ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νάκβι, αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA.

O Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών θα συζητήσει σχετικά με την πρόοδο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στη διάρκεια της επίσκεψής του, πρόσθεσε το IRNA, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Δημοσκόπηση AP-NORC: Δύο στους τρεις αμερικανούς εξακολουθούν να αποδοκιμάζουν τον πόλεμο με το Ιράν

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research η πλειονότητα των αμερικανών εξακολουθεί να διαφωνεί με τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε ενώ ο Τραμπ ανακοίνωνε ότι βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη αλλά πριν από την επίσημη υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, έδειξε ότι το 65% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει τη διαχείριση της σύγκρουσης από τον αμερικανό πρόεδρο. Το ποσοστό παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με αντίστοιχη μέτρηση του Μαΐου.

Η δημοσκόπηση καταγράφει έντονο πολιτικό διαχωρισμό, καθώς το 92% των Δημοκρατικών εκφράζει αρνητική άποψη για τους χειρισμούς Τραμπ, έναντι 28% των Ρεπουμπλικανών.

Παράλληλα, το 53% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν «ξεπέρασε τα όρια», ενώ το 25% την κρίνει «κατάλληλη». Ένα ακόμη 18% εκτιμά ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις «δεν προχώρησαν αρκετά».

Τα ευρήματα αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα της αμερικανικής κοινής γνώμης απέναντι στη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, παρά τις πρόσφατες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

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