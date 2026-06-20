Κίνα: Αλεξιπτωτιστής πλαγιάς παγιδεύτηκε σε γερανό εργοταξίου – Για ώρες αιωρούνταν σε ύψος πολλών δεκάδων μέτρων (Video)

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην πόλη Ναντσόνγκ της επαρχίας Σιτσουάν στην Κίνα, όταν αλεξιπτωτιστής πλαγιάς παγιδεύτηκε σε γερανό οικοδομής, παραμένοντας αιωρούμενος σε μεγάλο ύψος μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Βίντεο που καταγράφηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και κυκλοφόρησαν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον αλεξιπτωτιστή να κρέμεται από τον εξοπλισμό του στην κορυφή του γερανού, αδυνατώντας να απεγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αλεξιπτώτου του εξαιτίας των ανέμων και παρασύρθηκε προς το εργοτάξιο, όπου το αλεξίπτωτο μπλέχτηκε στη μεταλλική κατασκευή του γερανού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση σε μεγάλο ύψος προκειμένου να προσεγγίσουν τον αθλητή και να τον κατεβάσουν με ασφάλεια.

Οι εικόνες της διάσωσης προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο αλεξιπτωτιστής βρέθηκε για αρκετή ώρα να αιωρείται δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ οι τοπικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

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