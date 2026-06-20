Νέοι λεονταρισμοί Τραμπ: «Εξουδετερώσαμε το Ιράν, έχει προθεσμία 60 ημερών για συμφωνία, αλλιώς θα χτυπήσουμε» – Η συνεννόηση με Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με σκληρή ρητορική απέναντι στο Ιράν, συνδυάζοντας θριαμβολογίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή με νέες απειλές για στρατιωτική δράση, εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία εντός των επόμενων δύο μηνών.

Μιλώντας στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει «πολλές νίκες» το τελευταίο διάστημα, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα κινηθούν πτωτικά.

Ο Τραμπ προχώρησε μάλιστα σε έναν απολογισμό της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο και επικαλούμενος ως παράδειγμα τις εξελίξεις στο Ιράν. Όπως είπε, μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν να εξουδετερώσουν κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές της χώρας, από το ναυτικό και την αεροπορία έως τα συστήματα ραντάρ, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως μια ολοκληρωτική επιτυχία.

Τελεσίγραφο 60 ημερών και προειδοποιήσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε παράλληλα νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, θέτοντας προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ενέργειες που, όπως ανέφερε, «δεν θα είναι ευχάριστες» για την ιρανική πλευρά.

Παρά την επιθετική διατύπωση, ο Τραμπ εμφανίστηκε να εκτιμά ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσει η κατάσταση σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, συνέδεσε άμεσα ένα ενδεχόμενο νέο κύκλο σύγκρουσης με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι μια στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Όπως υποστήριξε, σε περίπτωση νέας ανάφλεξης οι ναυτιλιακές εταιρείες δύσκολα θα διακινδύνευαν τη διέλευση δεξαμενόπλοιων και άλλων εμπορικών πλοίων από την περιοχή, εφόσον υπήρχε κίνδυνος πυραυλικών επιθέσεων ή ναρκοθέτησης. Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως έμμεση υπενθύμιση της στρατηγικής σημασίας του Ορμούζ για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το παρασκήνιο με την Κίνα και τα νέα διεθνή ταξίδια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει προσωπικά από τον Σι Τζινπίνγκ να μην εμπλακεί στην κρίση με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι περίπου το ήμισυ των κινεζικών εισαγωγών πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κινέζος πρόεδρος αποδέχθηκε το αίτημα και επέλεξε να μην αναμειχθεί στις εξελίξεις, γεγονός για το οποίο ο Τραμπ εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης σειρά διεθνών μετακινήσεων για το επόμενο διάστημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται επίσκεψη στην Τουρκία, ενώ αργότερα μέσα στο έτος αναμένεται να ταξιδέψει εκ νέου στην Κίνα για μεγάλη διεθνή διάσκεψη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Σι Τζινπίνγκ προγραμματίζει επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο όπου η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να εμφανίσει την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή ως επιτυχία της δικής της στρατηγικής.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει σύνθετη, καθώς πληροφορίες από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να αμφισβητούν τον βαθμό της ζημιάς που υπέστη το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ το Ισραήλ εξακολουθεί να εκπέμπει μηνύματα που δείχνουν ότι δεν θεωρεί οριστικά λήξαν το μέτωπο με την Τεχεράνη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μοιάζουν περισσότερο με προσπάθεια επίδειξης ισχύος και διατήρησης της πίεσης προς το Ιράν, παρά με ένδειξη ότι η κρίση έχει πραγματικά κλείσει.

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