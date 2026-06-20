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20.06.2026 15:42

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

20.06.2026 15:42
zaporizia_piriniko_ergostasio

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε σήμερα την εξωτερική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος για 20ή φορά από την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την IAEA, η ομάδα της στον σταθμό ενημερώθηκε ότι πρόβλημα στις εσωτερικές γραμμές ισχύος προκάλεσε την τελευταία αποσύνδεση της μοναδικής διαθέσιμης γραμμής.

Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι οι εφεδρικές ντιζελογεννήτριες τέθηκαν σε λειτουργία για να εξασφαλίσουν ψύξη πυρήνα και άλλες κρίσιμες λειτουργίες πυρηνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επισκευές της κύριας γραμμής υπό τοπική εκεχειρία που διαμεσολάβησε η IAEA, με τις ομάδες της να παρακολουθούν τις εργασίες και στις δύο πλευρές του ποταμού Δνείπερου.

Η IAEA προειδοποιεί εδώ και μήνες ότι οι συνεχείς διακοπές ρεύματος αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την πυρηνική ασφάλεια, καθώς ο σταθμός εξαρτάται από εφεδρικές γεννήτριες για την ψύξη των αντιδραστήρων όταν χάνεται η σύνδεση με το δίκτυο.

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