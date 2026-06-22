Διπλωματικό σπριντ: Σε ΗΑΕ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν ο Ρούμπιο, στο Ομάν Αραγτσί και Γκαλιμπάφ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η επίσκεψη αυτή θα είναι μια ευκαιρία στην κυβέρνηση Τραμπ να παρουσιάσει απευθείας στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί επίσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), μια ομάδα έξι σουνιτικών μοναρχιών στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Ενώ οι ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) έχουν υποστηρίξει σε γενικές γραμμές τις προσπάθειες για τον τερματισμό του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν, πολλοί εκφράζουν ανησυχία για τους συγκεκριμένους όρους του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα θέμα που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους περιφερειακούς αξιωματούχους είναι η πιθανότητα δημιουργίας ενός ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Τεχεράνη, το οποίο οι ηγέτες του Κόλπου εκτιμούν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει για την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της, χρηματοδοτώντας παράλληλα εντολοδόχους της στην περιοχή. Το γεγονός ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν προκαλεί επίσης ανησυχία στους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, οι οποίοι έχουν δεχτεί επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους και drones τους τελευταίους μήνες.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αμερικανικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Εάν κάποια από αυτές τις χώρες επανεξετάσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας, έστω και με διακριτικό τρόπο, αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο πραγματοποιείται εν μέσω μιας ευρύτερης διπλωματικής δραστηριότητας που αφορά το Ιράν. Την Τετάρτη, ο πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλλίες, υπέγραψε το μνημόνιο συνεννόησης για το Ιράν, σηματοδοτώντας την έναρξη την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την προθεσμία 60 ημερών προκειμένου Ουάσινγκτον και Τεχεράνη να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μια ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε σε συνομιλίες με τη μεσολάβηση αξιωματούχων του Κατάρ και του Πακιστάν στην Ελβετία. Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών αυτών ολοκληρώθηκε σήμερα, ενώ οι τεχνικές συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Λεπτομέρειες σχετικά με το ταξίδι του Ρούμπιο, όπως το ακριβές χρονοδιάγραμμα των επισκέψεών του στα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, καθώς και ο κατάλογος των ηγετών και αξιωματούχων με τους οποίους πρόκειται να συναντηθεί, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Σε δηλώσεις του, ο Πίγκοτ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανέφερε ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος ασκεί επίσης τα καθήκοντα του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, θα «συζητήσει μια σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων, μεταξύ των οποίων το μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν, τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της πλήρους, ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και τη σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές Γκαλιμπάφ και Αραγτσί μεταβαίνουν στο Ομάν

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Γκαλιμπάφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί ταξιδεύουν στο Ομάν για να συζητήσουν τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Οι δύο τους πρόκειται να συζητήσουν την εδραίωση των ιρανικών ρυθμίσεων για τη διαχείριση του στενού και την ενίσχυση του διμερούς συντονισμού, δημοσίευσε ο Γκαλιμπάφ στο Telegram.

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