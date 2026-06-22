Γαλλία: Η νύχτα της μουσικής μετετράπη σε εφιάλτη – Μαχαιρώματα, καταγγελίες βιασμών και εκατοντάδες συλλήψεις (Videos)

Αντί για μια βραδιά γιορτής, η φετινή Fête de la Musique στη Γαλλία στιγματίστηκε από εκτεταμένα περιστατικά βίας και εγκληματικότητας. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, 21/6, και συνεχίστηκαν έως τα ξημερώματα της Δευτέρας, 22/6, οι Αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 240 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ καταγράφηκαν μαχαιρώματα, ληστείες, σεξουαλικές επιθέσεις, καταγγελίες βιασμών και επιθέσεις με σύριγγες, παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ανάμεσα στα σοβαρότερα περιστατικά ήταν δύο επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν σε κοντινή χρονική απόσταση. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ένας 40χρονος τραυματίστηκε στην Τουλούζη, ενώ λίγο αργότερα μια 40χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση στην κοντινή πόλη Κολομιέ. Σύμφωνα με τις Αρχές, και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τα γεγονότα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

🇫🇷BREAKING: Incredible violence and lynchings in the middle of the street during the Festival of Music in Paris (Fête de la Musique).



The interior ministry claims the event was peaceful with "no major incidents."



If it wasn't for X, they would get away with their lies. pic.twitter.com/xWLKimnnka — Remix News & Views (@RMXnews) June 22, 2026

Σοκάρουν οι καταγγελίες περί σεξουαλικής βίας

Σοβαρές καταγγελίες σεξουαλικής βίας περιλαμβάνονται επίσης στον απολογισμό της βραδιάς. Όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι τσιμπήθηκε με σύριγγα στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού και στη συνέχεια βιάστηκε σε ιδιωτική κατοικία γύρω στις 21:30.

Παράλληλα, στην περιοχή Γκανί, στα βόρεια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, συνελήφθη άνδρας 48 ετών που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε 12χρονο κορίτσι.

Ακόμη μία καταγγελία αφορά 15χρονη στο Νοζάν-σιρ-Μαρν, η οποία ανέφερε ότι βιάστηκε αφού προηγουμένως είχε παρακολουθήσει συναυλία που εντασσόταν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Το Παρίσι στο επίκεντρο της αναταραχής

Η μεγαλύτερη ένταση κατεγράφη στο Παρίσι, όπου περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Λίγο μετά τις 23:00 άρχισαν να καταγράφονται τα πρώτα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή Σατλέ, κοντά στην Παναγία των Παρισίων.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές ακραίου συνωστισμού, ενώ ομάδες νεαρών προχώρησαν σε επιθέσεις εναντίον πολιτών και προκάλεσαν αναστάτωση.

«Οι δρόμοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά και ορισμένοι ταραχοποιοί εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση», ανέφερε Βρετανός επισκέπτης. «Ομάδες νεαρών άρχισαν να γρονθοκοπούν κόσμο, προκαλώντας πανικό. Υπήρχε πραγματικός φόβος ότι η κατάσταση θα οδηγούσε σε ποδοπάτημα καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν», πρόσθεσε.

Ένταση σημειώθηκε και στη Σεν Ζερμέν ντε Πρε, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκαν επίσης βανδαλισμοί, σπασμένα τζάμια αυτοκινήτων, απόπειρες διάρρηξης καταστημάτων και μεγάλος αριθμός κλοπών.

🇫🇷 France’s annual Fête de la Musique descended into anarchy overnight.



Police arrested 243 people nationwide after a night that saw two stabbings, two reported rapes, multiple sexual assaults and more than 10 women attacked with syringes.



There were 148 arrests in Paris alone… pic.twitter.com/rHoW3HCErM — Europa.com (@europa) June 22, 2026

Ανησυχία από τις επιθέσεις με σύριγγες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν περισσότερες από δέκα αναφορές γυναικών που υποστήριξαν ότι δέχθηκαν τσιμπήματα από σύριγγες με άγνωστο περιεχόμενο.

Στο Παρίσι, οι Αρχές εντόπισαν άνδρα που είχε σύριγγες στη ζώνη του και τον προσήγαγαν προσωρινά, ωστόσο στη συνέχεια κατάφερε να διαφύγει.

🇫🇷 Fête de la musique à Paris : plusieurs voitures complètement saccagées et détruites par la nouvelle France de Mélenchon ! C’est ça, faire la fête ? pic.twitter.com/2NSRZ6Njco — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) June 22, 2026

Πρόκειται για φαινόμενο που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη Γαλλία, καθώς παρόμοιες καταγγελίες είχαν καταγραφεί και στην περσινή διοργάνωση.

Εκτεταμένο κύμα βίας παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, μετά και τα σοβαρά περιστατικά που είχαν ακολουθήσει τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν τον προηγούμενο μήνα, οι γαλλικές Αρχές είχαν αναπτύξει σχεδόν 5.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις.

Πηγή του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν λάβει οδηγίες να κρατούν απόσταση από τα πλήθη και να επεμβαίνουν μόνο όταν αυτό ήταν απολύτως αναγκαίο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, που ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών σε δημόσιους χώρους, είχαν ενισχύσει τις ανησυχίες για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Ωστόσο, παρά την παρουσία χιλιάδων αστυνομικών και τη λειτουργία ειδικών ασφαλών ζωνών για γυναίκες και άτομα με αναπηρία σε κεντρικά σημεία της πόλης, η φετινή Fête de la Musique σημαδεύτηκε από ένα εκτεταμένο κύμα βίας που κυριάρχησε έναντι του εορταστικού χαρακτήρα της διοργάνωσης.

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