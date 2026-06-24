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24.06.2026 18:42

Ακόμα πιο ψηλά η τηλεθέαση του Alpha την Τρίτη (23/6)

24.06.2026 18:42
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Δυναμική, στο επίπεδο που είχε αναπτύξει ακριβώς πριν από 15 ημέρες, κατάφερε χθες ο Alpha με το 15,2% που τον διατήρησε στην πρώτη θέση επιλογών του τηλεοπτικού σώματος, χάρη και στο γκράντε φινάλε της σειράς «Άγιος έρωτας».

Στη μοιρασιά της πίτας τηλεθέασης της ημέρας, το Mega σταθερά απέσπασε το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι, ελαττωμένο κατά σχεδόν μια μονάδα σε σχέση με την επίδοση που είχε τη Δευτέρα.

Στην τρίτη θέση συγκατοίκησαν ΑΝΤ1 και ΕΡΤ2Σπορ, με το Star στην τέταρτη και τον ΣΚΑΪ στην πέμπτη. Στασιμότητα για Open και ΕΡΤ1.

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