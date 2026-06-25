Τηλεόραση με… ρυτίδες: Έρευνα καταγράφει την αποστασιοποίηση των νέων από τις ειδήσεις της τηλεόρασης ως πηγή ενημέρωσης

Τίποτα δεν είναι τυχαίο και δεν γίνεται τυχαία. Ούτε και στην τηλεόραση. Κοσμογονία συντελείται στο εξωτερικό, πιο έντονα τον τελευταίο σχεδόν ενάμιση χρόνο. Η ίδια η συσκευή έχει εξελιχθεί και αποτελεί πύλη εισόδου όχι μόνον σε γραμμικά κανάλια και στα περιεχόμενα τους.

Η τηλεόραση δεν είναι πλέον πρωτεύουσα πηγή επιλογή ενημέρωσης, σύμφωνα με τα ευρήματα της σε εξέλιξη παγκόσμιας έρευνας για τις ψηφιακές ειδήσεις του Ινστιτούτου Ρόιτερς που μελετά τη Δημοσιογραφία.

Από το 2025, η κύρια πηγή ενημέρωσης των Ελλήνων είναι τα ΜΚΔ (35%), ενώ οι ιστοσελίδες και εφαρμογές των μέσων ενημέρωσης αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης για 32% των πολιτών. Η χρήση της τηλεόρασης, μετά την πρόσκαιρη άνοδό της κατά την περίοδο της πανδημίας (όπως σημειώθηκε και σε πολλές άλλες χώρες), παρουσιάζει πτώση, με 24% των πολιτών με σύνδεση στο διαδίκτυο να τη χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή ενημέρωσης.

Τα σόσιαλ μίντια κάνουν θραύση, με διαφορά μακράν των ενημερωτικών ιστοσελίδων και εφαρμογών και της τηλεόρασης, σε μια μεγάλη ηλικιακή γκάμα Ελλήνων (ανεξαρτήτως φύλου) που αρχίζει από τους 18άρηδες και εκτείνεται έως τους 54 ετών. Ένας στους δύο από καθένα από τα ηλικιακά γκρουπ 18-24 ετών, 25- 34 ετών και 35- 44 ετών δηλώνει ότι κύρια πηγή ειδήσεων του αποτελούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Μόλις ένας στους δέκα 18- 24 ετών δήλωσε την τηλεόραση (ως κύρια πηγή ενημερωσης), το ίδιο παρατηρείται και στην αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα, ενώ δύο στους δέκα 35- 44 ετών ενημερώνονται από τις ειδήσεις των καναλιών.

Αλλά και στους μεγαλύτερους (55 ετών και πάνω) τα στοιχεία έχουν ενδιαφέρον. Σαφώς και είναι περισσότεροι (29%) εκείνοι που στρέφονται στις τηλεοπτικές ειδήσεις για την ενημέρωση τους, συγκριτικά με τους πολύ νεωτερούς τους, όμως με σχεδόν ίδια ένταση ενημερώνονται από τα σόσιαλ μίντια.

Κύρια πηγή ενημέρωσης για τους άνω των 55 ετών (36%) αποτελούν τα ειδησεογραφικά σάιτ και οι εφαρμογές, σύμφωνα με την έρευνα του Ρόιτερς της Οξφόρδης από τον δρ. Αντώνη Καλογερόπουλο, σταθερό συνεργάτη του πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, που αναλύει ο οργανισμός διαΝΕΟσις.

Πλέον γίνεται αναφορά για πρώην χρήστες της τηλεόρασης και η φετινή έρευνα εξετάζει τη στάση τους απέναντι στο Μέσο.

Διαπιστώθηκε ότι το 60% εκείνων που σήμερα δεν έχουν σχέση με την τηλεόραση ήταν παλαιότερα τακτικοί τηλεθεατές. Σήμερα, οι ίδιοι στρέφονται κυρίως σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και ΜΚΔ, τα οποία χρησιμοποιούν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με όσους εξακολουθούν να παρακολουθούν τηλεόραση.

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσετε στην άκρη του γραφήματος την εμφάνιση της επιλογής των chatbots, της Τεχνητής Νοημοσύνης δηλαδή, ως βασική πηγή ειδήσεων, τηλεθεατών εν ενεργεία και πρώην. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια οι μπάρες αυτές θα έχουν αισθητή ανοδική μεταβολή.

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