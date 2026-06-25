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25.06.2026 10:14

Φαίη Σκορδά: Η έναρξη του «Buongiorno» μετά την ανακοίνωση για το τέλος της εκπομπής (Video)

25.06.2026 10:14
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Με καλοκαιρινή διάθεση και υπό τους ήχους του κομματιού «Σε συνάντησα στην πλαζ» εισήλθαν στον πλατό του «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της, λίγες μόλις ώρες μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της εκπομπής για οριστική αυλαία.

Όπως ενημερώθηκαν οι συντελεστές από τη διοίκηση του σταθμού, το «Buongiorno» ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή (26/6), ύστερα από δυο χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας.

«Μάλιστα… Μου αφιερώνετε τραγούδι;» αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια, χαμογελώντας με νόημα στους συνεργάτες της, περνώντας αμέσως μετά στη γνώριμη ροή της ψυχαγωγικής της εκπομπής.

Η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε επίσημα στη Φαίη Σκορδά το απόγευμα της Τετάρτης (25/6), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης με υψηλόβαθμα στελέχη του καναλιού.

Ενδιαφέρον θα έχουν οι κινήσεις του MEGA για την επόμενη χρονιά, αλλά και της ίδιας της Φαίης που μένει -μέχρι στιγμής- χωρίς τηλεοπτική στέγη.

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